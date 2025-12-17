«Όχι»-από-το-ΔΣ-της-warner-bros-στην-προσφορά-εξαγοράς-από-paramount:-«Είναι-ανεπαρκής»

Η εξαγορά της Warner Bros αναμένεται να υποβληθεί σε έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Να απορρίψουν την προσφορά εξαγοράς από την Paramount και να επιμείνουν σε μια «ανώτερη» πρόταση από το Netflix συνέστησε ομόφωνα στους μετόχους το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery, όπως είχε προαναγγελθεί από νωρίτερα δηλώνοντας ότι ο όμιλος τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης.

«Μετά από προσεκτική αξιολόγηση της προσφοράς της Paramount, το ΔΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ύψος της είναι ανεπαρκές, με σημαντικούς κινδύνους και κόστη που επιβάλλονται στους μετόχους μας», τόνισε ο Σάμουελ Ντι Πιάτσα, πρόεδρος του ΔΣ της WBD ενώ η Paramount «παραπλανούσε διαρκώς» τους μετόχους ότι η προσφορά μετρητών των 30 δολαρίων ανά μετοχή ήταν πλήρως εγγυημένη ή «υποστηριζόμενη» από την οικογένεια Έλισον, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο και CEO της Oracle Λάρι Έλισον.

«Δεν την έδωσε ποτέ», έγραψε το διοικητικό συμβούλιο αναφορικά με την εγγύηση της προσφοράς της Paramount, σημειώνοντας ότι η προσφορά ενέχει «πολλούς, σημαντικούς κινδύνους». «Αυτή η προσφορά για άλλη μια φορά δεν απαντά σε βασικές ανησυχίες που έχουμε επικοινωνήσει με συνέπεια στην Paramount καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτεταμένης συνεργασίας μας και της αναθεώρησης των έξι προηγούμενων προτάσεών τους» τονίζεται στο ανακοινωθέν.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros υπογράμμισε επιπροσθέτως ότι έκρινε την προσφορά της Paramount «κατώτερη» από τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix. Η προσφορά των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή του γίγαντα του streaming για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros, τη βιβλιοθήκη της και την υπηρεσία streaming HBO Max είναι μια δεσμευτική συμφωνία που δεν απαιτεί χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια και έχει ισχυρές δεσμεύσεις χρέους, γράφει το ΔΣ.

«Είμαστε βέβαιοι ότι η συγχώνευσή μας με το Netflix θα επιφέρει υψηλότερη και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους μας και προσβλέπουμε στην επίτευξη των συναρπαστικών οφελών του συνδυασμού μας» προστίθεται. Υπενθυμίζεται πως η Paramount υπέβαλλε εχθρική πρόταση εξαγοράς 108 δισ. δολαρίων αφού ο γίγαντας των μέσων ενημέρωσης έβαλε «πωλητήριο» τον Οκτώβριο, αφού έλαβε πολλές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από πιθανούς αγοραστές, συμπεριλαμβανομένης της Netflix.

Στη συνέχεια στις 5 Δεκεμβρίου, η Warner Bros ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει τις δραστηριότητές της στον τομέα των ταινιών και του streaming στoν κολοσσό του streaming. Η εξαγορά της Warner Bros αναμένεται να υποβληθεί σε έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη.