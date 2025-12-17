100 χρόνια Alpha Bank – Ένας αιώνας στο ταμπλό, 140 χρόνια ιστορίας

Η εικόνα του Βασίλη Ψάλτη να χτυπά το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 17 Δεκεμβρίου 2025 ήταν κάτι περισσότερο από μια τυπική τελετή. Ήταν ο συμβολισμός μιας πορείας που ξεκινά από την Καλαμάτα του 19ου αιώνα και καταλήγει σε μια τράπεζα η οποία παραμένει εισηγμένη στο ταμπλό εδώ και έναν αιώνα. Από τις 2 Νοεμβρίου 1925, όταν η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως μπήκε για πρώτη φορά στο ΧΑ, έως το 2025 η Alpha Bank έχει συνδέσει τη διαδρομή της με κάθε μεγάλη οικονομική καμπή της χώρας. Η τράπεζα θυμίζει ότι, από το 1948 μέχρι και την παγκόσμια κρίση του 2008, ήταν η μοναδική εισηγμένη εταιρεία που διανέμε νε μερίσματα επί 60 συνεχή χρόνια, αποδεικνύοντας συνέπεια που σπάνια συναντάται στην ελληνική αγορά.

Η πρόσφατη επέτειος των 100 ετών συνεχούς παρουσίας στο Χρηματιστήριο δεν είναι τυχαία· συνοδεύτηκε από δηλώσεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών και αξιωματούχων της αγοράς. Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, χαρακτήρισε το επίτευγμα «ορόσημο βαθιάς θεσμικής σημασίας», υπενθυμίζοντας ότι η τράπεζα διατηρεί αδιάλειπτη σχέση εμπιστοσύνης με την επενδυτική κοινότητα και έχει μπει σε περίοδο ισχύος και μετασχηματισμού με στρατηγική συνεργασία με την UniCredit Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης και χαιρέτισε τη διεθνή συνεργασία μέσω της Euronext ως ένδειξη νέας εποχής για το χρηματιστήριο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπενθύμισε ότι οι ελληνικές τράπεζες βίωσαν βαθιά κρίση την προηγούμενη δεκαετία αλλά έχουν πλέον εισέλθει σε φάση ανάκαμψης.

Αυτή είναι η ευκαιρία να θυμηθούμε την ιστορική διαδρομή μιας τράπεζας που ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση και σήμερα αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Από την Καλαμάτα στο «Caisse de Crédit»

Η ιστορία της Alpha Bank δεν άρχισε το 1925 αλλά σχεδόν μισό αιώνα νωρίτερα. Το 1879 ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος ίδρυσε στην Καλαμάτα την εμπορική εταιρεία «Ι. Φ. Κωστόπουλος», η οποία σύντομα άρχισε να ασχολείται και με τραπεζικές εργασίες. Το 1916, με τη συνεργασία της Λαϊκής Τράπεζας, ιδρύθηκε η «Τράπεζα Ι. Φ. Κωστόπουλου» ως ομόρρυθμη εταιρεία, ενώ δύο χρόνια αργότερα μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Καλαμών».

Το 1924, η Τράπεζα Καλαμών συγχωνεύθηκε με το τραπεζικό τμήμα της εμπορικής εταιρείας και δημιούργησε τη «Banque de Crédit Commercial Hellénique» (Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως), με έδρα την Αθήνα. Μετοχικό κεφάλαιο 10 εκατ. δρχ. (100.000 μετοχές) και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 2 Νοεμβρίου 1925 χάρισαν στην Τράπεζα την πρώτη δημόσια εμφάνιση. Η οικογένεια Κωστόπουλου μετέφερε την έδρα από την Καλαμάτα στην πρωτεύουσα και δημιούργησε ένα δίκτυο που αργότερα θα κάλυπτε ολόκληρη τη χώρα.

Ανθεκτικότητα σε πολέμους και κρίσεις

Η πορεία του ιδρύματος στην πρώτη του εκατονταετία δεν ήταν εύκολη. Τη δεκαετία του 1930 η Μεγάλη Ύφεση έπληξε και την Ελλάδα, ενώ ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Κατοχή διέλυσαν την οικονομία. Η Τράπεζα βρέθηκε στη δίνη των γεγονότων, όμως παρέμεινε σε λειτουργία· ήταν η μοναδική μικρή τράπεζα της εποχής που διατήρησε τη δραστηριότητά της, φροντίζοντας πρώτα το προσωπικό της και την ελάχιστη λειτουργία της.

Μετά την Απελευθέρωση, η Τράπεζα ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν. Μέχρι το 1948 είχε ανασυγκροτηθεί και άρχισε πάλι να διανέμει μέρισμα στους μετόχους της, γεγονός που σηματοδότησε στροφή προς την ανάπτυξη. Από τότε και για έξι δεκαετίες, μέχρι τη δημοσιονομική κρίση του 2008, η Alpha Bank κατέβαλλε ανελλιπώς μέρισμα, ενισχύοντας τη φήμη της ως αξιόπιστου θεσμού Το 1947 η Banque de Crédit Commercial Hellénique μετονομάστηκε σε «Εμπορική Πίστη» (Commercial Credit Bank).

Τις δεκαετίες 1950 και 1960 η τράπεζα επέκτεινε το δίκτυό της παντού στην Ελλάδα, προσέλκυσε διεθνείς επενδυτές και μετέτρεψε τις μετοχές της από ανώνυμες σε ονομαστικές, κίνηση που ενίσχυσε τη διαφάνεια. Στα χρόνια του Γιάννη Σ. Κωστόπουλου (από το 1972), η τράπεζα εισήλθε σε μια νέα τραπεζική εποχή. Επένδυσε σε τεχνολογία και καινοτόμα προϊόντα, υλοποίησε διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου, υιοθέτησε εξωστρεφή στρατηγική και μετεξελίχθηκε σε όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1979 γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, δείχνοντας ήδη τότε το βάθος της ιστορίας της.

Μετονομασίες, συγχωνεύσεις και νέος ρόλος

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 η Τράπεζα συνέχισε να πρωτοπορεί. Το 1989 ίδρυσε την Alpha Χρηματιστηριακή – την πρώτη ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία–μέλος του ΧΑ, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Το 1994 μετονομάστηκε σε Alpha Credit Bank και το 1999 απέκτησε το 51 % της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, υλοποιώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση στην ιστορία της Ελλάδας Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε το 2000 και δημιούργησε τη σημερινή Alpha Bank.

Ακολουθούν οι δύσκολες εποχές. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 κλόνισε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Παρ’ όλα αυτά, η Alpha Bank, με συνετή στρατηγική και ισχυρή διοίκηση, διατήρησε τον υγιέστερο ισολογισμό και έλαβε τη μικρότερη κρατική ενίσχυση σε απόλυτα και σχετικά μεγέθη. Στα τέλη του 2012, εν μέσω κρίσης, υπέγραψε συμφωνία με τη Crédit Agricole για την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ η συγχώνευση ολοκληρώθηκε το 2013. Τα επόμενα χρόνια προχώρησε στον εταιρικό μετασχηματισμό, δημιούργησε τη μητρική Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, αξιοποίησε το σχέδιο «Ηρακλής» για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ολοκλήρωσε το Project Galaxy – τη μεγαλύτερη συναλλαγή μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα.

Το 2023, η UniCredit απέκτησε το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επαναφέροντας την Alpha Bank σε 100 % ιδιωτική ιδιοκτησίαr. Η στρατηγική αυτή συνεργασία ενισχύει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του ομίλου και την εξωστρέφεια, ενώ επιτρέπει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για διασυνοριακές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις. Στα τέλη του 2025 η Alpha Bank ολοκλήρωσε την αντιστροφή του μετασχηματισμού του 2021, απορροφώντας ξανά την μητρική εταιρεία και εμφανιζόμενη στο ταμπλό ως ενιαίος όμιλος.

Το καμπανάκι του 2025 και τα μηνύματα της επόμενης μέρας

Η επέτειος στο ΧΑ συγκέντρωσε την πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία. Ο CEO της Alpha Bank, αφού χτύπησε το καμπανάκι, επισήμανε ότι η τράπεζα είναι η μόνη εισηγμένη που διένειμε αδιαλείπτως μέρισμα από το 1948 έως το 2008 και ότι η συνεργασία με την UniCredit την εντάσσει δυναμικά στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτήρισε την Alpha Bank «σταθερό θεσμικό πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος» και σημείωσε ότι η τράπεζα έχει συμβάλει διαχρονικά στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την ευημερία της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θύμισε ότι η ελληνική οικονομία βίωσε πρωτόγνωρη κρίση και τόνισε τη σημασία των τραπεζών για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ευαισθησίας απέναντι στους πελάτες και σεβασμού στους κανόνες ανταγωνισμού. Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι ένα αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα είναι θεμέλιο ανάπτυξης και εξήρε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, όπως της Alpha Bank με την UniCredit, ως ένδειξη νέας εποχής για την κεφαλαιαγορά.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, χαρακτήρισε το γεγονός «ξεχωριστό», υπογραμμίζοντας ότι ένας αιώνας στο ταμπλό δεν μετριέται μόνο σε οικονομικά μεγέθη αλλά και σε αντοχή, αξιοπιστία, συνέπεια και ικανότητα προσαρμογής. Αναγνώρισε δε τη σημασία της βιωσιμότητας σε οικονομικό, θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο.

Πρόκειται για ένα ίδρυμα που επιβίωσε πολέμους, κατοχές, δικτατορίες, την πτώχευση του 1932, τη χούντα, τη μεταπολιτευτική κρίση, την παγκόσμια χρηματοπιστωτική καταιγίδα του 2008 και την πανδημία. Η 100ετής παρουσία στο ΧΑ δεν είναι απλώς γιορτή· είναι μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να στηρίζεται σε θεσμούς με μακροχρόνια προοπτική.

Η νέα εποχή φέρνει μεγάλες ευκαιρίες αλλά και υποχρεώσεις. Η συνεργασία με την UniCredit ανοίγει δρόμους για διασυνοριακές επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί προσαρμογή σε αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ψηφιακή μετάβαση και ο ανταγωνισμός από τεχνολογικές εταιρείες σημαίνουν ότι οι παραδοσιακές τράπεζες πρέπει να αλλάξουν ριζικά τις υπηρεσίες τους. Η Alpha Bank, κουβαλώντας την κληρονομιά των ιδρυτών της, οφείλει να παραμείνει ανοιχτή στην κοινωνία, να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης για μικρές επιχειρήσεις, να σεβαστεί τους πελάτες της και να αποδείξει ότι η βιωσιμότητα που επικαλούνται τα στελέχη της έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Η επόμενη εκατονταετία θα κριθεί από το κατά πόσο η τράπεζα θα μπορέσει να συνδυάσει την παράδοση με την καινοτομία, παραμένοντας μια «ατμομηχανή» για την ελληνική οικονομία. Αν το 2025 είναι το πρώτο βήμα, τότε το καμπανάκι που χτύπησε ο κ. Ψάλτης είναι κάλεσμα για ευθύνη και όχι μόνο για εορτασμό.