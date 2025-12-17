Το μοντέλο συνεργασίας που προωθεί η EFA Group με στόχο να αλλάξει τους κανόνες στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Στην ανακοίνωση ενός εκ των πιο ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, υπό την σκέπη του EFA Group προχώρησε χθες ο ιδρυτής του ομίου, Κρίστιαν Χατζημηνάς. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης μάλιστα, σκιαγράφησε τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, υποδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, τα παλιά κακώς κείμενα αλλά και τις δυνητικές «κακοτοπιές».

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει την στρατηγική της αυτονομία και η άμυνα μπαίνει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, το EFA Group φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της αναγεννημένης ελληνικής βιομηχανίας, όπως κατέστησαν σαφές χθες τα στελέχη τους.

Για να γίνει βέβαια η Ελλάδα όχι απλώς καταναλωτής, αλλά παραγωγός προηγμένης τεχνολογίας θα πρέπει να αποφύγει δύο λάθη: ένα παλιό διαχρονικό και μία νέα αρνητική μόδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζημηνάς.

Ο παλιός «πετροπόλεμος»

Το πρώτο διαχρονικό λάθος που στέρησε το βάθος από την αμυντική βιομηχανία της χώρας, ήταν σύμφωνα με τον ίδιο, ο «πετροπόλεμος». Όπως εξήγησε οι ξένοι αμυντικοί οίκοι, στην προσπάθειά τους να πουλήσουν και να ανταγωνιστούν ο ένας τον άλλον επέλεγαν μία ελληνική εταιρεία ως κύριο αντιπρόσωπο ή κύριο υποκατασκευαστή.

Η συγκεκριμένη πρακτική κατέληγε στο να στρέφονται οι εκπρόσωποί της μιας εταιρείας εναντίον της άλλης, καθιστώντας τον ξένο ανταγωνισμό εγχώριο «πετροπόλεμο», εις βάρος της ουσίας και της εικόνας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. «Και βέβαια, όταν κάποιος κέρδιζε, η ελληνική συμμετοχή ελαχιστοποιούνταν ανενόχλητα», συμπλήρωσε.

Εξαιτίας αυτού και δεδομένου ότι οι συχνές συγκρούσεις για τις προμήθειες λάμβαναν αρνητική χροιά, οι θεσμικοί επενδυτές δεν επένδυαν στον κλάδο, με ό,τι αποτέλεσμα είχε αυτό για την πορεία του, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι «ελληνοποιήσεις»

Η δεύτερη κακοτοπιά που είναι αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων και θα πρέπει να αποφευχθεί για να μπορέσει ο κλάδος να αδράξει την ευκαιρία της ανάπτυξης αφορά τις ελληνοποιήσεις και έχει δύο πτυχές.

Η πρώτη σχετίζεται με το να μην γίνει η Ελλάδα κόμβος για να μπουν στην Ευρώπη ξένες εταιρείες. Όπως εξήγησε το τελευταίο διάστημα ξένοι οίκοι βρίσκουν βιοτεχνίες «κουφάρια», τις οποίες χρησιμοποιούν ως βιτρίνα για να ελληνοποιήσουν το προϊόν τους. «Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλές από αυτές τις «κουφές» βιοτεχνίες έχουν λάβει σημαντικά αντισταθμιστικά και τοπικές προμήθειες, χωρίς καμία ουσιαστική ανάπτυξη, καμία επένδυση και μηδενικές εξαγωγές. Σήμερα λειτουργούν ως αχυράνθρωποι ξένων οίκων που επιδιώκουν το κέρδος χωρίς ουσιαστικό έργο στην Ελλάδα», προσέθεσε. Σε αντίθεση μάλιστα υπέδειξε, τις επενδύσεις της Theon στην Γερμανία, αλλά και σε άλλες αγορές, οι οποίες έχουν προσφέρει ουσιαστικό υποκατασκευαστικό έργο και πραγματική μεταφορά τεχνογνωσίας, καταλήγοντας σε συμβόλαια όπως το τελευταίο που υπέγραψε η Τheon ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η δεύτερη πτυχή της εν λόγω πρακτικής είναι η δημιουργία ενώσεων από κάποιους ξένους οίκους μέσω των οποίων μοιράζονται ψίχουλα σε κάποιες ελληνικές εταιρείες, παρουσιάζοντας και πάλι πλασματική κινητικότητα. «Οι συνεργασίες και τα μνημόνια που υπογράφονται, στην πράξη ωφελούν μόνο ορισμένους μεσάζοντες», εξήγησε ο κ. Χατζημηνάς.

Οικοσυστήματα συνεργασίας κι όχι ανταγωνισμού

Η λύση σύμφωνα με τον ιδρυτή της EFA Group είναι η δημιουργία οικοσυστημάτων συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού. Οικοσυστημάτων όπως αυτό που αναπτύσσει η EFA Group και η Theon Group, με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τον όμιλο Metlen, και άλλες πολλές επιχειρήσεις.

«Στόχος είναι να παρουσιαζόμαστε ενωμένοι, προσφέροντας ολοκληρωμένα υποκατασκευαστικά πακέτα. Φανταστείτε, για παράδειγμα, τη Melten να παραδίδει στρατιωτικά οχήματα με ηλεκτρο-οπτικά της Theon ή τα ναυπηγεία με ηλεκτρο-οπτικά της Theon και λογισμικό της Scytalys» ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η Efa Group θα προσπαθήσει να χτίσει ένα υγιές συνεργατικό οικοσύστημα, το οποίο ξεκινά με την είσοδο της Motor Oil μέσω της IREON Ventures και της EOS Capital Partners μέσω του EOS HELLENIC RENAISSANCE FUND II.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, διευκρινίστηκε ότι η χθεσινή ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. Ευρώ με την είσοδο των δύο προαναφερθέντων θεσμικών επενδυτών αναδιατάσσει την στρατηγική και οργανωτική δομή του ομίλου και επιταχύνει την ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του αλλά και της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τεχνολογιών αιχμής στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των εφαρμογών διττής χρήσης.

Νέα δομή με clusters τεχνολογίας

Βασικό κορμό της νέας αυτής οργανωτικής δομής θα αποτελέσουν τα τέσσερα καινοτόμα clusters που θα δημιουργηθούν και θα ενσωματώσουν τις 13 εξειδικευμένες εταιρείες του ομίλου.

Το πρώτο Cluster θα αφορά τα μη Επανδρωμένα & Αυτόνομα Συστήματα – και θα περιλαμβάνει εταιρείες όπως η UCANDRONE (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) και η AETHER AERONAUTICS (εναέριοι στόχοι). Το δεύτερο τα Συστήματα Αποστολής, Προσομοίωσης & Εκπαίδευσης και θα συγκεντρώνει εταιρείες όπως η SCYTALYS (αμυντικό λογισμικό), η STHENOS AI (λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης), η THYREOS CYBER (κυβερνοασφάλεια), καθώς και οι ACROMOVE, SCYWAVE, WAYREN, REALISCAPE. Το τρίτο θα επικεντρώνεται σε Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες περιλαμβάνοντας τις EFA Ventures, Aerospace Ventures (βιομηχανικές & τεχνολογικές συνεργασίες) και EPICOS (παγκόσμια B2B πλατφόρμα αμυντικών πληροφοριών). Σημειωτέον ότι το cluster αυτό σχεδιάζεται να επεκταθεί και στον τομέα της συντήρησης και αναβάθμισης αεροπορικών μέσων (MRO). Όσο για το τέταρτο θα αφορά Αισθητήρες & Συστήματα Στόχευσης και θα έχει ως βασικό πυρήνα την ES Systems (σχεδίαση αισθητήρων/IoT) και προοπτική επέκτασης σε Electronic Warfare, radar και διαστημικά συστήματα.

Με αυτό το νέο μοντέλο, η EFA φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως One Stop Shop για λύσεις άμυνας & ασφάλειας, προσφέροντας πλήρεις, αξιόπιστες και υψηλής τεχνολογίας λύσεις τόσο στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όσο και σε διεθνείς πελάτες.

Παράλληλα, η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται στην εκτεταμένη βιομηχανοποίηση της παραγωγής και την πλήρη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων, με την Ελλάδα να παραμένει η βασική επιχειρησιακή και τεχνολογική βάση του ομίλου. Να θυμίσουμε ότι ήδη ο όμιλος διατηρεί 6 γραφεία σε κομβικές αγορές (Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, ΗΠΑ, Σιγκαπούρη, ΗΑΕ) και εξυπηρετεί πελατολόγιο σε 40+ χώρες παγκοσμίως