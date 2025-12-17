AKTOR: Διακριτός τομέας το LNG, έρχονται νέες συμφωνίες – Από Παραχωρήσεις, Ενέργεια το 75% των EBITDA

Μεγαλώνει το αποτύπωμα στο LNG, από Ιανουάριο η εικόνα για τις ποσότητες της περιόδου 2030-2026. Ανοιχτή η είσοδος στην ηλεκτροπαραγωγή, τι είπε ο Αλ. Εξάρχου για FSRU, Κάθετο Διάδρομο, μπαταρίες. Νέες συμφωνίες με Αμερικάνους. Ο ΒΟΑΚ και οι παραχωρήσεις. Στο 25% των κερδών θα περιοριστεί η κατασκευή. Το θέμα εισαγωγής θυγατρικών στο ΧΑ. Η ομολογιακή έκδοση. Η γεωπολιτική διάσταση.

Οι πετυχημένες αρχικές, αλλά μακροχρόνιου ορίζοντα, συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει ο όμιλος AKTOR (σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας) για τη μεταφορά και διοχέτευση, στον περίφημο «Κάθετο Διάδρομο», αμερικανικής προέλευσης LNG (με Venture Global), σε συνδυασμό με τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης και σύναψης νέων deals που προανήγγειλε ότι έρχονται (επαφές με 2-3 προμηθευτές), αλλά και των προσδοκώμενων εσόδων – οφελών για την εισηγμένη, έχουν φέρει τη διοίκησή της, υπό τον κ. Αλ. Εξάρχου, σε μια μερική αναθεώρηση της «αρχιτεκτονικής» του γκρουπ με επιπλέον εστίαση στον ευρύτερο τομέα της Ενέργειας. Στον οποίο, πλέον, πέραν των ΑΠΕ ή της αποθήκευσης (μπαταρίες), το LNG έχει βασικό ρόλο, αποτελώντας μάλιστα προσεχώς, βάσει σχετικών σχεδίων του ομίλου, έναν διακριτό φορέα εντός του ενεργειακού τομέα και του ομίλου, που ίσως εισαχθεί και στο Χρηματιστήριο.

Αυτά ανέφερε χτες, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας σε εκπροσώπους των media στο περιθώριο της εκδήλωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών. Η διαφαινόμενη περαιτέρω ενίσχυση στον τομέα LNG, που μέχρι προ ολίγων μηνών δεν φαίνονταν στον… τότε ορίζοντα, έχει αναθεωρήσει και τις εκτιμήσεις της εισηγμένης ως προς την προέλευση των EBITDA σε βάθος ετών. Έτσι, ενώ μέχρι πρότινος υπήρχε η πρόβλεψη ότι ο τομέας Κατασκευής θα εισφέρει μελλοντικά το 50% της λειτουργικής κερδοφορίας, με το υπόλοιπο να προέρχεται από Ενέργεια και ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις, που επίσης αποτελούν βασικό πυλώνα, πλέον, η Κατασκευή εκτιμάται ότι θα αποτελεί προσεχώς το 25% επί των EBITDA και οι τομείς Παραχωρήσεις – Ενέργειας θα δίνουν το 75%.

«Είμαστε σε συζητήσεις με τουλάχιστον άλλους 3 προμηθευτές για το LNG σε περίπτωση που απαιτηθούν μεγαλύτερες ποσότητες στο μέλλον. Έως το τέλος Ιανουαρίου πιθανότατα να έχουμε καλύτερη εικόνα για πιθανές νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες που θα καθορίσουν και τις τελικές ποσότητες που θα κληθεί να μεταφέρει η ATLANTIC. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε σημαντική προβλεψιμότητα για το διάστημα 2030-2050», είπε ο επικεφαλής του ομίλου.

Μάλιστα, η ομολογιακή έκδοση έως 140 εκατ. ευρώ επί της ουσίας αποτελεί «βάση» για επενδύσεις στην Ενέργεια, με το LNG να αναμένεται να αποτελέσει προσεχώς τον πρώτο ή τον δεύτερο πυλώνα εντός του ομίλου. Όπως, όμως, ειπώθηκε, το ομολογιακό δάνειο θα βοηθήσει τις δρομολογημένες επενδύσεις κυρίως στις ΑΠΕ και δεν θα αξιοποιηθεί για το LNG, οι επενδύσεις του οποίου θα καθοριστούν όταν θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα στο τραπέζι.

Η ηλεκτροπαραγωγή, οι ποσότητες LNG

Κατά συνέπεια, η απεξάρτηση από τον κύκλο των Κατασκευών θα έρθει με ακόμα πιο έντονο τρόπο, απόρροια της μεγάλης στροφής στην Ενέργεια. Μάλιστα, ο κ. Εξάρχου, δεν απέκλεισε την είσοδο και στην ηλεκτρική (συμβατική) ενέργεια (ηλεκτροπαραγωγή), ως μέρος καθετοποίησης του γκρουπ, δηλώνοντας ότι «μας ενδιαφέρει περισσότερο απ’ όσο στο παρελθόν η Ενέργεια, κοιτάζουμε κάθε ευκαιρία, γενικώς όλα είναι ανοιχτά». Πάντως, καλύτερη εικόνα για το μίγμα των EBITDA και την εισφορά της Ενέργειας θα υπάρξει από τα τέλη Ιανουαρίου 2026. Τότε, αναμένεται να υπάρχει εικόνα για τα long terms συμβόλαια (περιόδου 2030-2050), με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται στα τέλη του πρώτου μήνα του νέου έτους (και προφανώς θα ληφθούν αποφάσεις για ναύλωση πλοίων, που είναι το πιθανότερο, ή και απόκτηση). Για τις συμφωνίες της περιόδου 2026-2030 ο ίδιος σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορεί να προχωρήσει σε προβλέψεις για τις ποσότητες υγροποιημένου αερίου, ωστόσο, έρχονται κινήσεις που θα ενταθούν από το 2027-2028. «Είμαστε σε επαφές και συζητήσεις, αλλά δεν έχω εικόνα να δώσω», σημείωσε.

FSRU, νέες αμερικανικές συμφωνίες, Κάθετος Διάδρομος

Πάντως, ο κ. Εξάρχου άφησε να εννοηθεί ότι έπονται και νέες συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες που προσεχώς θα αποτελέσουν αποκλειστικά τους προμηθευτές, αλλά αν στο μέλλον υπάρξουν γεωπολιτικές αλλαγές ή μεγάλες ανάγκες, τότε ενδέχεται να υπάρξουν συνεργασίες και με τρίτα μέρη (π.χ. Κατάρ κ.α.). Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα σενάρια για συμμετοχή σε FSRU (Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης), ήτοι πλωτές εγκαταστάσεις που μεταφέρουν, αποθηκεύουν και μετατρέπουν το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) σε αέριο, διοχετεύοντάς το στο δίκτυο φυσικού αερίου, λέγοντας ότι η AKTOR δεν έχει ακόμα επιδείξει σχετικό ενδιαφέρον, πλην όμως, αναγνωρίζει ότι απαιτείται και άλλη υποδομή, και άλλος σταθμός. «Θα το δούμε στην πορεία», σημείωσε.

Γενικότερα, ο όμιλος κοιτά μόνο Αμερικανικό LNG και συζητεί και με άλλους προμηθευτές από τις ΗΠΑ σε περίπτωση που κλειστούν νέες εμπορικές συμφωνίες ώστε να καλυφθεί η ζήτηση. Οι συμφωνίες με τους Αμερικανούς είναι δεσμευτικές ως προς τις τιμές και τον χρόνο και δεν έχουν ρήτρες που να απαγορεύουν προμήθεια από τρίτες χώρες. Επίσης, η AKTOR δεν έχει σκέψεις για πώληση LNG στο εσωτερικό της Ελλάδας.

Μένοντας στην Ενέργεια, στην οποία θα ρίξει βάρος ο όμιλος, ανέφερε εκ νέου ότι η εισηγμένη κοιτάζει εξαγορές μικρών ΑΠΕ και κινήσεις στην αποθήκευση (μπαταρίες), ενώ σημείωσε ότι χρειάζονται βελτιώσεις στις υποδομές του «ακριβού» Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (δηλαδή Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας με το βλέμμα στην Ουκρανία) για να βελτιωθούν ταχύτητα και χωρητικότητα αγωγών.

Όπως, επίσης, σημείωσε ο κ. Εξάρχου, «στο θέμα της εμπορίας του LNG είμαστε συνέταιροι με τη ΔΕΠΑ και θα υλοποιήσουμε τις συμφωνίες trading μαζί της. Σε άλλα πεδία μπορεί κάποια πράγματα να προχωρήσουν ανεξάρτητα».

Η γεωπολιτική σημασία

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται για τον κάθετο διάδρομο και το LGN συνιστούν πολύ μεγάλη προτεραιότητα της αμερικάνικης κυβέρνησης. Το γεγονός ότι επετεύχθη αυτό να γίνει γεωγραφικά μέσω της Ελλάδας είναι η μεγαλύτερη γεωπολιτική αλλαγή που έχει υπάρξει στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια και είναι μία εξαιρετικά επιτυχημένη κίνηση της ελλ. κυβέρνησης, η οποία έρχεται μετά από μία υφέρπουσα εντύπωση ότι η Ελλάδα δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει έρθει στην Ελλάδα το μισό υπουργικό συμβούλιο των ΗΠΑ. Αυτό έγινε για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον που έχουν για τον κάθετο διάδρομο και το LNG, αλλά και για την Ελλάδα, η οποία έχει αποκτήσει μία ιδιαίτερη αξία λόγω του κάθετου διαδρόμου, που με τη σειρά της επιτρέπει μία τόνωση των σχέσεων».

Ο ΒΟΑΚ, οι Παραχωρήσεις και το ΧΑ

Για το κατά πόσο ο διακριτός τομέας LNG θα μπορούσε να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτόνομα, όπως και το τομέας Παραχωρήσεων, όπως παλιότερα είχε αφήσει να εννοηθεί ως πιθανότητα, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η ανάπτυξη των δύο αυτών κλάδων φέρνει δυνατότητες μελλοντικής κερδοφορίας αλλά ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση για το ΧΑ. «Θα εξεταστεί το θέμα, θα πάρουμε αποφάσεις στην προσεχή 2ετία», ανέφερε χαρακτηριστικά, αν και αρχικά έκανε λόγο για «σιωπή επάνω στο θέμα, που ερμηνεύεται από τον καθένα όπως νομίζει». Μια και ο λόγος για Παραχωρήσεις, ο επικεφαλής της εισηγμένης επανέλαβε ότι υπάρχουν επαφές για δύο συμβάσεις, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να πει επί τους θέματος. «Όταν έρθει η ώρα, θα δούμε», σημείωσε. Υπενθυμίζεται ότι στην αγορά κυκλοφορούν σενάρια για είσοδο του ομίλου (ή και της Metlen) στον ΒΟΑΚ (με επενδυτή τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), λέγοντας, επ’ αυτού, ότι «δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να πω κάτι».

Να σημειωθεί, επίσης, ότι αναφορικά με τυχόν εμπλοκή του ομίλου στον τομέα Άμυνας, ο ίδιος με έμφαση σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάτι στην παρούσα φάση. Προφανώς και ο όμιλος διερευνά κάθε ευκαιρία, και αν υπάρξει θα το εξετάσει, αλλά κατηγορηματικά ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν διερευνά συμμετοχή στο project.

Ομόλογο: «Πήραμε όσα χρειαζόμασταν»

Τέλος, έκανε αναφορά στο ύψος του retail bond των 140 εκατ., ποσό μικρότερο σε σχέση με άλλους ομίλους υποδομών (π.χ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Lamda σήκωσαν από την αγορά από 500 εκατ.), υποστηρίζοντας ότι «πήραμε όσα χρειαζόμασταν, η ομολογιακή έκδοση είναι δανεισμός, δεν μας ενδιέφερε να φορτωθούμε για να πάρουμε μεγάλα ποσό χωρίς να τα χρειαζόμαστε. Αν χρειαστεί, επανερχόμαστε, άλλωστε, η αγορά έδειξε την εμπιστοσύνη της, θα βρούμε εύκολα νέα κεφάλαια αν χρειαστεί».

Οι προοπτικές που παρουσιάζει ο όμιλος συνδέονται άμεσα με το επιχειρηματικό πλάνο της περιόδου 2025-2030, το οποίο θέτει ως στόχο έως το 2030 οι πωλήσεις να υπερβούν τα 3 δισ. ευρώ και το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) να διαμορφωθεί στα 460 εκατ. ευρώ, και εκτιμώμενα καθαρά κέρδη ύψους 119 εκατ., με ενισχυμένη συνεισφορά από δραστηριότητες πέραν της αμιγούς κατασκευής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους στόχους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η νέα δραστηριότητα του Ομίλου AKTOR στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει σημαντικές μακροχρόνιες συμφωνίες για την αγοραπωλησία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από το 2030, ενώ, παράλληλα, θα είναι φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, από την οποία αναμένονται άμεσα ροές εσόδων.