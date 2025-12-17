bloomberg:-Οι-ΗΠΑ-εξετάζουν-νέες-κυρώσεις-κατά-της-Ρωσίας-αν-δεν-συμφωνήσει-στο-ειρηνευτικό-σχέδιο

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν μια νέα σειρά κυρώσεων κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, προκειμένου να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απορρίψει την ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν διάφορες επιλογές, όπως το να στοχεύσουν τα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου της Μόσχας, καθώς και όσους διευκολύνουν τις συναλλαγές, ανέφεραν οι πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο -.

Τα νέα μέτρα ενδέχεται να ανακοινωθούν ακόμη κι αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε τα σχέδια όταν συναντήθηκε με μια ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές.

My thanks to @EUAmbUS Ambassador Neliupšienė for hosting discussions this morning with the 27 EU Ambassadors to the United States. President Trump is the President of Peace, and I reiterated that under his leadership, America will continue to prioritize ending the war in… pic.twitter.com/3SfQiL4lvw — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) December 15, 2025

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο Πρόεδρος της Ειρήνης και επανέλαβα ότι υπό την ηγεσία του, η Αμερική θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X μετά τη συνάντηση.

