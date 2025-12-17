efa-group:-Τα-«ντεσού»-του-deal-με-motor-oil-και-eos-capital-partners

Νέους στόχους και φιλοδοξίες φέρνει η είσοδος δύο ηχηρών ονομάτων από το χώρο των επενδυσεων και της επιχειρηματικότητας, στον όμιλο αμυντικής τεχνολογίας διττής χρήσης EFA Group, ιδρυτής και μέτοχος του οποίου είναι ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, βασικός μέτοχος και της Theon International.

Ο όμιλος ανακοίνωσε νέες επενδύσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 80 εκατ. ευρώ. Οι οι νέοι επενδυτές που μπαίνουν στο EFA GROUP είναι ο όμιλος Motor Oil του Γιάννη Βαρδινογιάννη, (μέσω θυγατρικής του) και η EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr θα έχουν μειοψηφικό ποσοστό.

Ειδικότερα, η είσοδος των νέων επενδυτών γίνεται μέσω της IREON Ventures του ομίλου Motor Oil, και του 2ου Growth Fund της EOS Capital Partners, EOS Hellenic Renaissance Fund II.

Η ΑΜΚ θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους και τους νέους μετόχους, με την κατανομή της χρηματοδότησης των επενδύσεων ύψους 120 εκατ. ευρώ, να έχει, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ως εξής: Περίπου 40 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τους νέους μετόχους, περίπου άλλα τόσα από τους υφιστάμενους, ενώ άλλα 40 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν με δανεισμό.

Οι νέοι στόχοι μετά την ΑΜK

Όπως επισήμανε η διοίκηση του ομίλου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή θεσμικών κεφαλαίων και οι επακόλουθες επενδύσεις σηματοδοτούν την απαρχή μιας νέας εποχής ανάπτυξης για το EFA Group, βασισμένη σε τέσσερα καινοτόμα τεχνολογικά Clusters που ενσωματώνουν 13 εξειδικευμένες εταιρείες, σχηματίζοντας έτσι ένα οικοσύστημα ολοκληρωμένων λύσεων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η νέα οργανωτική δομή του EFA Group έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου Κέντρου Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών (One Stop Shop), ικανού να προσφέρει πλήρεις, ανταγωνιστικές, αξιόπιστες και υψηλής τεχνολογίας λύσεις τόσο στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και σε διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, βασικός στόχος είναι το EFA Group να αναπτυχθεί μέσω εκτεταμένης βιομηχανοποίησης και πλήρους διεθνοποίησής του με βάση του την Ελλάδα.

Σε ποιους τομείς θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις

Σχετικά με τις επενδύσεις, η διοίκηση του EFA Group τόνισε πως θα κατευθυνθούν σε εξαγορές, αλλά και στις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες του ομίλου.

«Το πλάνο μας είναι άμεσο, μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα συνεχίζουμε με εξαγορές και θα κάνουμε σύντομα κάποιες μεγάλες ανακοινώσεις», δήλωσε ο CEO του EFA Group, Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης.

Την ίδια ώρα, όσον αφορά τους τομείς στους οποίους θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις ο κ. Κουτσογιάννης εξήγησε πως: «Έχουμε ήδη μια πολύ γερή βάση. Με τη δημιουργία νέων εταιρειών και εσωτερικά στον όμιλο, όπως της STHENOS AI, προσπαθούμε να θέσουμε σε λειτουργία το λογισμικό που έχουμε και τις εφαρμογές μας με λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου, των αισθητήρων και φυσικά στο διάστημα, το οποίο είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής».

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει την ενδυνάμωση αυτών των τομέων με προσωπικό, ενώ έχουμε ήδη ιδρύσει ένα εργαστήριο ηλεκτρονικού πολέμου, το οποίο λειτουργεί και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και με την ενσωμάτωση νέων εταιρειών στον χώρο αυτό», συμπλήρωσε, ενώ αποκάλυψε πως ο όμιλος έχει κοιτάξει και συνεχίζει να κοιτάει εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά λόγω της ανάγκης για περισσότερη διεθνοποίηση εξετάζει και λύσεις στο εξωτερικό.

Τα σχόλια για τον κλάδο και τα πλάνα για χρηματιστήριο

Από την πλευρά του ο ιδρυτής του EFA Group, Κρίστιαν Χατζημηνάς, χαρακτήρισε τις εξελίξεις ως μια κομβική στιγμή για τον όμιλο και για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Μάλιστα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «οι δύο όμιλοι μας, οι οποίοι είναι πια ξεχωριστοί, η Theon και το EFA Group αντιπροσωπεύουν πάνω από το 75% του συνολικού τζίρου της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Η Theon είναι σχεδόν 100% εξαγωγική και η EFA θα έλεγα είναι τουλάχιστον 70-80% εξαγωγική».

Ο ίδιος τόνισε πως στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, κατά καιρούς οι πρακτικές των ξένων οίκων είχαν οδηγήσει στη δημιουργία κακού ονόματος για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, αποτρέποντας ξένους επενδυτές να ενδιαφερθούν για τον συγκεκριμένο τομέα.

Επιπλέον, σημείωσε ότι κατά την άποψη του ο νόμος περί προμηθειών πρέπει να αλλάξει άμεσα, όπως συμβαίνει στις αντίστοιχες νομοθεσίες, στην Ευρώπη, διότι έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις, ενώ στιγμάτισε δύο αρνητικά φαινόμενα: Το «πετροβόλημα» μεταξύ μελών του κλάδου, που συνήθως, όπως είπε, υποκινείται από τα αντικρουόμενα συμφέροντα ξένων εταιρειών, αλλά και τη «νέα μόδα» να χρησιμοποιούνται «εταιρείες κουφάρια και βιοτεχνίες» ώστε να παρουσιάζονται ξένα προϊόντα ως ελληνικά, με σκοπό την πλεονεκτική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή και την εγχώρια αγορά.

Σχολιάζοντας την χρονική συγκυρία της απόφασης εισόδου νέων επενδυτών στον όμιλο ο ιδρυτής του EFA GROUP, δήλωσε πως «είχαμε ανάγκη κεφαλαίων, αλλά υγιών επιχειρηματικών θεσμικών κεφαλαίων», ενώ όπως είπε υπήρξαν και άλλες προσφορές, αλλά επέλεξαν τους συγκεκριμένους επενδυτές.

Ο Νίκος Γιαννακάκης, Group Chief Information Officer του Ομίλου Μοtor Oil, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η στρατηγική μας επένδυση στο EFA Group εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του ομίλου Motοr Oil για τη συστηματική ενίσχυση των τεχνολογικών του δυνατοτήτων», ενώ ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, τόνισε μεταξύ άλλων: «η επένδυσή μας στο EFA GROUP είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε έναν πραγματικά εξωστρεφή ελληνικό όμιλο εταιριών, ο οποίος έχει DNA καινοτομίας και ανάπτυξης σε καθεμία από τις εταιρείες του».

Από την άλλη, ερωτώμενος για το ενδεχόμενο εισόδου στο Χρηματιστήριο o κ. Χατζημηνάς απάντησε ότι και η EFA Group, θα μπει σε ένα χρηματιστήριο, όπως η Theon International, αλλά το εάν θα είναι το ελληνικό ή κάποιο ξένο θα φανεί στο μέλλον, σημειώνοντας ότι η ενσωμάτωση του ΧΑ στο Euronext, δημιουργεί νέες προοπτικές.

Τέλος, σε ερώτηση για το εάν υπάρχουν σκέψεις για είσοδο στην λεγόμενη «kinetic» πλευρά της αμυντικής βιομηχανίας, ο κ. Χατζημηνάς απάντησε ότι οι λύσεις της EFA Group ήταν και θα παραμείνουν μη θανατηφόρες.