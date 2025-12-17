euroclear:-Στις-16-Ιανουαρίου-εξετάζεται-η-αγωγή-της-Κεντρικής-Τράπεζας-της-Ρωσίας

Δικαστήριο της Μόσχας θα πραγματοποιήσει προκαταρκτική ακρόαση στις 16 Ιανουαρίου σχετικά με την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας κατά του βελγικού αποθετηρίου Euroclear, ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου.

Η κεντρική τράπεζα κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα, ζητώντας αποζημίωση 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα σε αυτό που το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι θα είναι ένας «νομικός εφιάλτης» για την ΕΕ σχετικά με τα σχέδια χρήσης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για τη στήριξη της Ουκρανίας – η οποία «καίγεται» για χρηματοδότηση.

Η ΕΕ, αναζητώντας έναν τρόπο χρηματοδότησης των αμυντικών και δημοσιονομικών αναγκών της Ουκρανίας το 2026 και το 2027, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει έως και 165 δισ. ευρώ από τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει στην Ευρώπη.

Η Euroclear, η βελγική κεντρική αποθεματική τράπεζα, κατείχε ομόλογα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τα ομόλογα έχουν πλέον λήξει, αλλά τα μετρητά παραμένουν στην Euroclear λόγω των κυρώσεων της ΕΕ κατά του Κρεμλίνου.