intralot:-Απέκτησε-μετοχές-αξίας-3,22-εκατ.-ευρώ-ο-soohyung-kim

Η ανακοίνωση της Intralot.

Η Intralot ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η PE Sub Holdings, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη:

α) την 12.12.2025 στην απόκτηση 535.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €549.580,35,

β) την 15.12.2025 στην απόκτηση 620.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €635.780,24,

γ) την 16.12.2025 στην απόκτηση 1.100.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €1.112.818,30, και

δ) την 17.12.2025 στην απόκτηση 920.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €924.709,48.