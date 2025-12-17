medline:-Συγκέντρωσε-6,26-δισ.-δολάρια-στη-μεγαλύτερη-ipo-του-2025

Η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της χρονιάς πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο και ήταν εκείνη της αμερικανικής εταιρείας Medline.

Η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της χρονιάς πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο και ήταν εκείνη της αμερικανικής εταιρείας Medline.

Η εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν οι Blackstone, Carlyle Group και Hellman & Friedman, συγκέντρωσε 6,26 δισεκατομμύρια δολάρια στην IPO της, με την αποτίμησή της να φτάνει τα 54,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά τοποθετήθηκαν 216 εκατομμύρια μετοχές, έναντι της αρχικής προσφοράς των 179 εκατομμυρίων, στα 29 δολάρια η καθεμία, σε εύρος από 26 έως 30 δολάρια.

Η Medline ξεπέρασε την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ της κινεζικής εταιρείας κατασκευής μπαταριών Contemporary Amperex Technology Co, η οποία έφτασε τα 5,26 δισ. δολ., καθώς και την IPO της Venture Global ύψους 1,75 δισ. δολ. τον Ιανουάριο, η οποία μέχρι στιγμής ήταν η μεγαλύτερη στις ΗΠΑ το 2025.

Η συμφωνία είναι επίσης η μεγαλύτερη IPO εταιρείας που ελέγχεται κυρίως από ιδιωτικά κεφάλαια, ξεπερνώντας την IPO 5,1 δισ. δολ. της Lineage, πέρυσι, που υποστηρίζεται από την Bay Grove Capital.

Οι τρεις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων είχαν εξαγοράσει την Medline, η οποία κατασκευάζει και διανέμει ιατρικό υλικό όπως γάντια, ρόμπες και κρεβάτια εξέτασης, σε μια συμφωνία 34 δισ. δολ. το 2021 για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στον όμιλο, σε μια από τις μεγαλύτερες μοχλευμένες εξαγορές που έγιναν ποτέ. Πλέον, αξίζει 5 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια.