openai:-Σε-συζητήσεις-με-amazon-για-πιθανή-επένδυση-10-δισ.-και-χρήση-των-τσιπ-της

Σε συζητήσεις με την Amazon σχετικά με μια πιθανή επένδυση αλλά μια συμφωνία για τη χρήση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που παράγει, βρίσκεται η OpenAI.

Όπως μεταδίδει το CNBC επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας είναι ακόμη ρευστές και εξακολουθούν να υπόκεινται σε αλλαγές, ωστόσο η επένδυση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια.

Με την ολοκλήρωσή της η OpenAI θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 500 δισ. δολάρια σε αποτίμηση και να υιοθετήσει το chip Trainium της Amazon. Επίσης, θα σήμαινε μια νίκη για το νεοσύστατο τμήμα τσιπ της Amazon.

Το τσιπ Trainium αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Amazon για να ξεχωρίσει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, συμπληρώνοντας το τμήμα cloud της εταιρείας. Η Amazon Web Services είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ενοικιαζόμενης υπολογιστικής ισχύος και αποθήκευσης δεδομένων, αλλά έχει δυσκολευτεί να αναπαράγει αυτή την κυριαρχία στους προγραμματιστές AI, λόγω του έντονου ανταγωνισμού από εταιρείες όπως η Microsoft, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της OpenAI.

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της OpenAI τον Οκτώβριο και την επίσημη ανακοίνωση των λεπτομερειών της συνεργασίας της με τη Microsoft, η οποία της παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία να συγκεντρώνει κεφάλαια και να συνεργάζεται με εταιρείες στο ευρύτερο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης.