openai-σε-συνομιλίες-με-την-amazon-για-επένδυση-άνω-των-10-δισ.-δολαρίων-και-χρήση-ai-chips

Η OpenAI βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Amazon για μια πιθανή στρατηγική επένδυση που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια, καθώς και για συμφωνία χρήσης των ιδιόκτητων chips τεχνητής νοημοσύνης της Amazon, επιβεβαίωσε το CNBC.

Οι όροι των διαπραγματεύσεων παραμένουν ρευστοί και ενδέχεται να αλλάξουν, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το The Information.

Μετά το «διαζύγιο» αποκλειστικότητας με τη Microsoft

Οι συζητήσεις έρχονται λίγους μήνες μετά την αναδιάρθρωση της OpenAI τον Οκτώβριο, η οποία επανακαθόρισε τους όρους της συνεργασίας της με τη Microsoft και έδωσε στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία για άντληση κεφαλαίων και σύναψη συνεργασιών με τρίτους παρόχους στο ευρύτερο οικοσύστημα της AI.

Η Microsoft έχει επενδύσει περισσότερα από 13 δισ. δολάρια στην OpenAI από το 2019, ωστόσο πλέον δεν διαθέτει δικαίωμα πρώτης άρνησης ως αποκλειστικός πάροχος υπολογιστικής ισχύος (compute). Αυτό επιτρέπει στην OpenAI να αναπτύσσει προϊόντα και υποδομές και με άλλους τεχνολογικούς ομίλους.

Η Amazon έχει ήδη επενδύσει τουλάχιστον 8 δισ. δολάρια στην Anthropic, έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της OpenAI, ωστόσο φαίνεται να επιδιώκει περαιτέρω έκθεση στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI).

Αντίστοιχες κινήσεις έχουν κάνει και άλλοι κολοσσοί του κλάδου: η Microsoft ανακοίνωσε πρόσφατα επένδυση έως 5 δισ. δολάρια στην Anthropic, ενώ η Nvidia έχει δεσμευτεί να επενδύσει έως 10 δισ. δολάρια στην ίδια startup.

Τα chips της AWS στο επίκεντρο

Η Amazon Web Services (AWS) αναπτύσσει ιδιόκτητα chips τεχνητής νοημοσύνης ήδη από το 2015, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση από τρίτους κατασκευαστές και να καλύψει την εκρηκτική ζήτηση για υπολογιστική ισχύ.

Η AWS παρουσίασε τα Inferentia chips το 2018, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε τη νέα γενιά των Trainium chips, που στοχεύουν στην εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων AI με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη απόδοση.

Υποδομές τρισεκατομμυρίων και «δίψα» για cloud

Η OpenAI έχει αναλάβει τους τελευταίους μήνες δεσμεύσεις υποδομών που ξεπερνούν το 1,4 τρισ. δολάρια, μέσω συμφωνιών με κορυφαίους κατασκευαστές chips όπως η Nvidia, η AMD και η Broadcom.

Τον προηγούμενο μήνα υπέγραψε επίσης συμφωνία-ορόσημο για την αγορά υπολογιστικής χωρητικότητας ύψους 38 δισ. δολαρίων από την AWS, το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο με τον ηγέτη της παγκόσμιας αγοράς cloud.

Αποτίμηση στα 500 δισ. δολάρια

Τον Οκτώβριο, η OpenAI ολοκλήρωσε δευτερογενή πώληση μετοχών ύψους 6,6 δισ. δολαρίων, επιτρέποντας σε νυν και πρώην εργαζομένους να ρευστοποιήσουν συμμετοχές σε αποτίμηση περίπου 500 δισ. δολαρίων — μία από τις υψηλότερες που έχει καταγραφεί ποτέ για ιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας.