Oracle: Η Blue Owl «κάνει πίσω» στην κατασκευή data center αξίας 10 δισ. – «Βουτιά» 5% για τη μετοχή

Απώλειες σχεδόν 5% σημειώνει η μετοχή της Oracle μετά από αναφορές πως οι συζητήσεις σχετικά με την χρηματοδότηση της κατασκευής ενός κέντρου δεδομένων αξίας 10 δισ. δολαρίων στο Μίσιγκαν από την Blue Owl Capital έχουν πατήσει «παύση», αν και η εταιρεία cloud αμφισβήτησε αργότερα αυτές τις αναφορές.

Σύμφωνα με το CNBC που επικαλείται δημοσίευμα των Financial Times, η Blue Owl βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την Oracle για τη χρηματοδότηση ενός data center ισχύος 1 γιγαβάτ για την OpenAI στο Saline Township στο Μίσιγκαν.

Ωστόσο, το σχέδιο φαίνεται να μην προχώρησε στο επόμενο στάδιο λόγω των ανησυχιών για τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους της Oracle και τις εκτεταμένες δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν οι FT, επικαλούμενοι πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Αυτό συνέβη λόγω των ανησυχιών ορισμένων επενδυτών σχετικά με τη «βεβιασμένη» χρηματοδότηση υποδομών AI. Η ανησυχία είναι ότι ορισμένοι hyperscalers στρέφονται προς τις αγορές ιδιωτικών κεφαλαίων αντί να χρηματοδοτούν οι ίδιοι τα κτίρια και συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης που θα μπορούσαν να αποδειχθούν επικίνδυνες.

Η Blue Owl εξέτασε το έργο, αλλά αποσύρθηκε λόγω των δυσμενών όρων χρέους και της δομής των αποπληρωμών, σύμφωνα με μια πηγή. Παρόλα αυτά, η εταιρεία εξακολουθεί να συμμετέχει σε δύο άλλα έργα της Oracle.

Η Oracle απάντησε αργότερα στην έκθεση της FT, λέγοντας ότι το έργο προχωρούσε και ότι η Blue Owl δεν συμμετείχε στις συζητήσεις για το μετοχικό κεφάλαιο.