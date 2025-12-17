Wall Street: Τετάρτη ημέρα απωλειών λόγω... αμφιβολιών για τις τεχνολογικές μετοχές

Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν την Τετάρτη (17/12), καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αποσύρουν κεφάλαια από βασικές μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο βασικός επενδυτής της Oracle αποσύρθηκε από ένα από τα έργά που αφορούν τα κέντρα δεδομένων της εταιρείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 συρρικνώθηκε κατά 1,21% στις 6,718.08 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,81% στις 22,693.32 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Dow Jones Industrial Average, αν και κινούνταν σε θετικό έδαφος κατά τη διάρκεια της ημέρας, έκλεισε επίσης πτωτικά κατά 228 μονάδες, ή 0,47% στις 47,886.16 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών, η άλλοτε «καυτή» μετοχή της Oracle, που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, κατέγραψε πτώση 5% μετά την αναφορά της Financial Times ότι τα σχέδια της Blue Owl Capital να χρηματοδοτήσει το έργο των 10 δισ. δολαρίων για το κέντρο δεδομένων του Michigan κατέρρευσαν, με άτομα που γνωρίζουν το θέμα να επικαλούνται ανησυχίες σχετικά με το χρέος και τα επίπεδα δαπανών της Oracle. Η Oracle έχει στο μεταξύ προβεί σε αμφισβήτηση του δημοσιεύματος, δηλώνοντας ότι το έργο προχωρά κανονικά.

Επισημαίνεται ότι οι επικίνδυνες χρηματοδοτικές δομές που συνδέονται με τα σχέδια κατασκευής κέντρων δεδομένων έχουν κρατήσει τους επενδυτές σε εγρήγορση τις τελευταίες εβδομάδες. Η προσοχή στην Oracle κατά τη συνεδρίαση αυτή έρχεται αφού μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία διέψευσε δημοσίευμα του - που ανέφερε ότι είχε αναβάλει κάποια έργα για λογαριασμό της OpenAI έως το 2028.

Άλλες μετοχές που σχετίζονται με το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης κατέγραψαν επίσης πτώση την Τετάρτη. Η κατασκευάστρια τσιπ Broadcom — άλλη μια μετοχή που έχει ηγηθεί της πρόσφατης εκροής κεφαλαίων από τον τεχνολογικό κλάδο — έχασε 4%. Η Nvidia υποχώρησε 3%, ενώ η Advanced Micro Devices σημείωσε πτώση 5%. Η μητρική της Google, Alphabet, μειώθηκε 3%.

«Aυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι επενδυτές τοποθετούνται με πιο αμυντική στάση ενόψει του τι θα συμβεί τον επόμενο χρόνο», δήλωσε ο Μπράιαν Μάλμπερι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στη Zacks Investment Management.

«Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι: Ποιος θα καταφέρει να αποκομίσει κέρδη από αυτές τις πολύ μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη;»

Η Oracle και η Broadcom, μαζί με άλλες εταιρείες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν καταγράψει σημαντικές απώλειες τον Δεκέμβριο, έναν μήνα κατά τον οποίο οι επενδυτές στράφηκαν σε άλλες μετοχές, όπως στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, η Oracle και η Broadcom έχουν μειωθεί κατά 12% και 18% αντίστοιχα. Ο δείκτης State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) σημειώνει πτώση 2,3% τον ίδιο μήνα.

Ο Μάλμπερι αναμένει ότι η μετατόπιση από υπερτιμημένες μετοχές σε «πιο δίκαια αποτιμημένους κλάδους» θα συνεχιστεί και το 2026. Πιστεύει ότι αυτή η τάση — μαζί με την αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική — μπορεί να φέρει κάποια αστάθεια στην αγορά.

«Αυτή τη στιγμή, η αξιολόγηση ορισμένων παραμέτρων για να προσδιοριστεί πότε και πού θα υπάρξει η στιγμή της κερδοφορίας στην τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σημαντική. Μια σημαντική παράμετρος είναι η ελεύθερη ταμειακή ροή. Μπορείς να παραποιήσεις έναν ισολογισμό, αλλά δεν μπορείς να παραποιήσεις την ελεύθερη ταμειακή ροή», δήλωσε συμπληρώνοντας ότι «ο μεγαλύτερος παράγοντας απόδοσης έχει τώρα μετατραπεί στον μεγαλύτερο κίνδυνο για την αγορά».

Η Τετάρτη σηματοδοτεί για τον S&P 500 και τον Dow των 30 μετοχών την τέταρτη αρνητική συνεδρίαση στη σειρά.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο βασικοί δείκτες υπέστησαν απώλειες και την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση της έκθεσης απασχόλησης του Νοεμβρίου από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ, που περιλάμβανε επίσης δεδομένα από τον Οκτώβριο. Τα ευρήματα έριξαν φως στην οικονομική κατάσταση των ΗΠΑ, μετά την καθυστέρηση των ομοσπονδιακών στοιχείων λόγω της κυβερνητικής αναστολής φέτος το φθινόπωρο.

Μεγάλη άνοδος για το πετρέλαιο – Κέρδη και για το χρυσό

Το πετρέλαιο συνέχισε την ανοδική του πορεία μετά την εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πλήρη αποκλεισμό όλων των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκεινται σε κυρώσεις, αυξάνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε μια περίοδο ανησυχιών για τη ζήτηση.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το Brent ενισχύθηκε σημαντικά κατά 2,92% με την τιμή του βαρελιού στα 60.63 δολάρια, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψε και το αμερικανικό αργό κατά 2,88%, στα 56,73 δολάρια το βαρέλι.

Όσον αφορά τα μέταλλα, ο χρυσός σημείωσε εκ νέου άνοδο 1,03% στα 4,376.70 δολάρια η ουγγιά.