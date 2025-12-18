Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με διαφορά – Φέτος η περιουσία του αυξήθηκε όσο ο συνολικός πλούτος του Μπερνάρ Αρνό

Ο Έλον Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Πλέον ωστόσο είναι και με διαφορά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Η περιουσία του «εκτοξεύθηκε» φέτος, ξεπερνώντας το φράγμα των 600 δισ. δολαρίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του -, η περιουσία του ανέρχεται στα 632 δισ. δολάρια.

Μάλιστα, μόνο φέτος η περιουσία του αυξήθηκε περισσότερο από το συνολικό πλούτο του διευθύνοντος συμβούλου της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, που ανέρχεται σε 205 δισ. δολάρια.

Η περιουσία του διευθύνοντος συμβούλου των Tesla και SpaceX αυξήθηκε κατά 178 δισ. δολάρια σε μόλις δύο ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι από την αρχή του έτους η περιουσία του έχει αυξηθεί κατά 216 δισ. δολάρια.

Η περιουσία του Μασκ «φούσκωσε» λόγω της πορείας της μετοχής της Tesla, που την Τρίτη έφτασε σε ιστορικό υψηλό, στα 490 δολάρια, αλλά κυρίως λόγω της αποτίμησης της SpaceX.

Όσον αφορά την Tesla, η μετοχή της αυτοκινητοβιομηχανίας έκανε εκπληκτική ανάκαμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει άνοδο 121% από το επίπεδο που βρέθηκε στις αρχές Απριλίου και άνοδο 26% σε ετήσια βάση.

Το τελευταίο ράλι της μετοχής προκάλεσε η είδηση ​​ότι η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων δοκιμάζει ρομποτικά ταξί χωρίς οδηγό στους δρόμους του Ώστιν στο Τέξας

Ο Μασκ κατέχει περίπου το 12% των μετοχών της Tesla, αξίας περίπου 200 δισ. δολαρίων.

Μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση της περιουσίας του Μασκ αυτή την εβδομάδα είχε η αποτίμηση της SpaceX, η οποία φέρεται να διπλασιάστηκε από το καλοκαίρι, φτάνοντας στα 800 δισ. δολάρια, με βάση νέα εσωτερική πώληση μετοχών από την εταιρεία που παράλληλα επιβεβαιώνει σχέδια για ενδεχόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2026.

Όλα αυτά καθιστούν τον Μασκ εξαιρετικά πλούσιο και πολύ πιο πλούσιο από τους υπόλοιπους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Ενδεικτικά, ο δεύτερος στη λίστα του - με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι ο συνιδρυτής της Alphabet, Λάρι Πέιτζ, του οποίου η περιουσία ανέρχεται σε 256 δισ. δολάρια.

Η περιουσία του Μασκ υπερβαίνει την αξία των Oracle, Mastercard και Johnson & Johnson — τριών από τις 20 πιο πολύτιμες εισηγμένες εταιρείες των ΗΠΑ με κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 500 δισ. δολάρια.

Οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο