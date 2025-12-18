Έρχονται-ανακοινώσεις-για-τον-πρώτο-διοικητή-της-νέας-Ανεξάρτητης-Αρχής-για-την-εποπτεία-της-αγοράς

Τι προσόντα συγκεντρώνει ο διοικητής και πώς θα λειτουργεί η «ΑΑΔΕ της αγοράς». Τι θα αλλάξει.

Ως την Παρασκευή αναμένεται να έχει γίνει γνωστό το όνομα του πρώτου διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της αγοράς και Προστασίας του καταναλωτή, που θα λειτουργήσει στα πρότυπα της ΑΑΔΕ από το 2026.

Ο πρώτος διοικητής θα είναι προσωρινός, καθώς η θέση του διοικητή με πενταετή θητεία θα προκύψει από διαγωνισμό, όταν και θα έχει οργανωθεί η νέα αρχή.

Τα «προσόντα» του προσωρινού διοικητή

«Μέσα στην εβδομάδα, θα προτείνω τον πρώτο διοικητή της νέας Αρχής, ο οποίος θα προέρχεται από την κοινωνία και την αγορά», δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Το πρόσωπο που θα προτείνω στην Επιτροπή Θεσμών είναι ένας άξιος άνθρωπος, στέλεχος της κοινωνίας και της αγοράς, και πιστεύω ότι θα ενσαρκώσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον θεσμό στα πρώτα του βήματα τα οποία θα είναι και κρίσιμα και ουσιαστικά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της αγοράς και Προστασίας του καταναλωτή ως «την καλύτερη ευρωπαϊκή πρακτική που υπάρχει για την αντιμετώπιση των ελέγχων της αγοράς και του κόστους ζωής», μιλώντας για «μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Αρχής άνοιξε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου και είχε ισχύ για δέκα ημέρες.

Πώς θα λειτουργεί η «ΑΑΔΕ της αγοράς»

Μετά την ψήφισή του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή στα τέλη Νοεμβρίου, ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για την έναρξη λειτουργίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής μέσα στην επόμενη χρονιά.

Μέσω της νέας Αρχής αναμένεται να καταστεί πιο αποτελεσματικό και πιο λειτουργικό το πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτικού κοινού έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και φαινομένων αισχροκέρδειας, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών.

Η αποστολή της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνίσταται στα εξής:

στην ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς,

στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,

στην αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών,

στην προάσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων και

στη διαμόρφωση μίας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης.

Η νέα Αρχή θα έχει ισχυρό διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία και εγγυήσεις ανεξαρτησίας ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τον διοικητή της ΑΑΔΕ.

Στην Αρχή δε συστήνονται 500 θέσεις, πέραν των καλυπτόμενων από μετακλητούς, εκ των οποίων, 300 τουλάχιστον θέσεις καταλαμβάνονται από Εεεγκτές.

Στη νέα Αρχή συνενώνονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες των παρακάτω υφισταμένων υπηρεσιών:

α) της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης, εκτός του τμήματος Χημικών Αναλύσεων,

β) της διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, που υπάγεται στη γενική διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

γ) του τμήματος Γ’ Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας, που υπάγεται στη διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της γενικής διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και

δ) της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».

«Ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Για χρόνια ο πολίτης δεν ήξερε πού να απευθυνθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και σύγχυση. Αυτό το πρόβλημα ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε. Πλέον, θα έχει ένα και μόνο σημείο αναφοράς: θα ξέρει πού απευθύνεται, ποιος τον ακούει, ποιος ελέγχει», δήλωσε κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου τον περασμένο μήνα ο κ. Θεοδωρικάκος.

Υπογράμμισε επίσης ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή θα έχει ελεγκτικές, κυρωτικές και συμφιλιωτικές αρμοδιότητες, αλλά δεν δημιουργείται σε αντιπαράθεση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. «Θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την Επιτροπή, με διακριτούς ρόλους, ενισχύοντας συνολικά το θεσμικό οπλοστάσιο της χώρας για ισονομία και διαφάνεια στην αγορά. Έτσι, διαμορφώνεται ένα ισχυρό δίπολο θεσμικής προστασίας», τόνισε.