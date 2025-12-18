Αγρότες:-Χριστούγεννα-με-τρακτέρ-στο-δρόμο,-και-υπόσχεση-ότι-θα-διευκολύνουμε-τους-ταξιδιώτες-των-γιορτών

«Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν τα εχέγγυα να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σ. Αλειφτήρας, για τη πρόθεση των αγροτών στο να καθίσουν στο τραπέζι με την κυβέρνηση.

Και εξήγησε, μιλώντας στα Παραπολιτικά:

«Δεν υπάρχει το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο που πιστέψαμε μετά τις εξαγγελίες Τσιάρα ότι ισχύει αλλά στην ουσία ήταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιστροφή του πετρελαίου αντί να μας το δίνουν στην τράπεζα με τιμολόγια θα μας το δίνουν στη μάνικα».

«Ελάχιστα τα 160 εκατομμύρια»

«Δεν υπάρχει μείωση να φτάσουμε κοντά στα 7 λεπτά που θέλαμε για την τιμή της κιλοβατώρας και κυρίως για τη χρονική διάρκεια γιατί οι πληροφορίες λένε ότι δύο χρόνια θα είναι οποιαδήποτε μείωση θα γίνει στην τιμή της κιλοβατώρας αλλά μετά από δύο χρόνια πάλι τα ίδια πράγματα θα λέμε. Θα πρέπει να γίνει ένα μακροχρόνιο σχέδιο και φυσικά η αναπλήρωση εισοδήματος που είναι 160 εκατ. ευρώ με 80 στους κτηνοτρόφους και 80 στους βαμβακοπαραγωγούς. Τα 80 εκατ. που είναι για τους κτηνοτρόφους είναι ελάχιστα. Στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς είναι 6,5 εκατομμύρια στρέμματα και δίνει 80 εκατ,ευρώ, αν κάνετε τη διαίρεση θα δείτε ότι είναι 12 ευρώ το στρέμμα».

«Και τρίτον και σημαντικότερο αυτά τα χρήματα θα προκύψουν από τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης και των οικολογικών δηλαδή χρήματα τα οποία τα δικαιούμαστε και τόσο καιρό δεν μας τα έδινε το υπουργείο θα μας τα δώσει αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα, αυτά τα χρήματα ανήκουν στον κρατικό προϋπολογισμό; Όχι βέβαια, είναι χρήματα της ευρωπαϊκής επιτροπής, χρήματα που έπρεπε να μας είχανε δώσει».

Σύμφωνα με τον κ. Αλειφτήρα «για να υπάρξει διάλογος μέχρι τα Χριστούγεννα και να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει αύριο με την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες να αναλάβει την ευθύνη, να λύσει τα προβλήματα ή να δεσμευτεί για κάποια από τα αιτήματα των αγροτών και να προσέλθουμε σε ένα διάλογο ειλικρινή όταν θα έχουμε όμως μια βάση πάνω στο τραπέζι για το αύριο του πρωτογενή τομέα».

«Θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε»

Για το αν τελικά θα κάνουμε Χριστούγεννα με μπλόκα στους δρόμους ο κ. Αλειφτήρας σημείωσε « Η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνουμε στο δρόμο τις μέρες των Χριστουγέννων, να κλιμακώσουμε αλλά επειδή σεβόμαστε την επιθυμία της κοινωνίας να πάει και να περάσει τις μέρες αυτές εκεί που έχει επιλέξει να περάσει θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τακτοποιώντας τα τρακτέρ μας δεξιά κι αριστερά των εθνικών οδών. Να ξέρετε ότι αύριο επειδή είναι και το δικαστήριο των Τεμπών στη Λάρισα όσοι θέλουν να περάσουν θα μπορούν να περάσουν ελεύθερα μέσα από τα μπλόκα γιατί η κοινωνία είναι μια γροθιά».