Αντίστροφη-μέτρηση-για-τις-Ελληνικές-Αλυκές

Το Υπερταμείο πάτησε χθες τον διακόπτη για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., εκκινώντας έναν διεθνή διαγωνισμό που φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τον ιστορικό δημόσιο εγχώριο παραγωγό.

Η διαδικασία κατατέθηκε στο TED, ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπερταμείου. Η προθεσμία για την Α’ Φάση (εκδήλωση ενδιαφέροντος) λήγει στις 30 Ιανουαρίου, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η έναρξη της παραχώρησης τοποθετούνται έως το τέλος του 2026.

Αν και η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι ήδη υπάρχει άτυπο ενδιαφέρον από 6 επενδυτικά σχήματα εγχώρια και διεθνή.

Η συναλλαγή αφορά την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, τουλάχιστον 51%, της εταιρείας που ελέγχεται κατά 80% από το Υπερταμείο, με το υπόλοιπο 20% να παραμένει σε δήμους όπου λειτουργούν οι αλυκές, με μεγαλύτερους μετόχους τους δήμους Μεσολογγίου (10,19%), Πύδνας–Κολινδρού (3,18%) και Δυτικής Λέσβου (3,13%).

Πέρυσι οι πωλήσεις της εταιρείας υποχώρησαν κατά 20,25% στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν 35,6% στα 635 χιλ. ευρώ. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες περιόρισαν τη ζήτηση, με τις πωλήσεις στη Λέσβο να υποχωρούν αισθητά.

Με αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση αλυκών βιομηχανικού μεγέθους σε όλη τη χώρα, οι Ελληνικές Αλυκές διαθέτουν συνολική ετήσια δυναμικότητα άνω των 200.000 τόνων, καλύπτοντας 23.434 στρέμματα. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πλυμένο και άπλυτο αλάτι, ειδικών προδιαγραφών προϊόντα και την Αφρίνα (fleur de sel) από το Μεσολόγγι.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το αλάτι παραμένει μια αγορά αξίας 26 δισ. δολαρίων που θα φτάσει στα 36 δισ. δολάρια έως το 2032 (ετήσια ανάπτυξη 4%). Και ετήσια παραγωγή πάνω από 300 εκατ. τόνους.

Η Ευρώπη, διαθέτει περίπου 150 εγκαταστάσεις, δυναμικότητας 77 εκατ. τόνων και κύκλο εργασιών 3,9 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν 47% της παγκόσμιας αξίας εξαγωγών. Στη Μεσόγειο, η Ισπανία ηγείται ποσοτικά, η Γαλλία έχει χτίσει premium brand γύρω από τη fleur de sel και η Ιταλία κινείται σε niche προϊόντα.