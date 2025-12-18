Γιατί-η-Ρωσία-θα-πληρώνει-τον-πόλεμο-στην-Ουκρανία-ακόμα-και-αφού-τελειώσει

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 δεν είχε την εξέλιξη που αναμενόταν από τη Μόσχα, να τελειώσει δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τρία χρόνια μετά ο πόλεμος μαίνεται ακόμα, με τις προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων να εντείνονται σημαντικά το τελευταίο διάστημα, υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακόμα όμως και αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, η Ρωσία θα χρειαστεί να πληρώνει για την εισβολή της στην Ουκρανία πολύ μετά το τέλος του, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου - που αποδίδει τον υπολογισμό του στο γεγονός ότι η ρωσική κυβέρνηση στρέφεται στον δανεισμό για να χρηματοδοτήσει την στρατιωτική της επιχείρηση.

Κατά το -, σε μία από τις τελευταίες δημοπρασίες για τη χρονιά, η ρωσική κυβέρνηση εξέδωσε την Τετάρτη ομόλογα ύψους 108,9 δισ. ρουβλιών (1,36 δισ. δολάρια), ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για το 2025 μέχρι στιγμής σε 7,9 τρισ. ρούβλια. Πρόκειται για ποσό που υπερβαίνει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, σημειώνει το πρακτορείο.

Τότε, το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας ήταν μόλις 4,25%, ενώ πριν από ένα χρόνο είχε φτάσει σε επίπεδο-ρεκόρ, στο 21%. Βέβαια η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ξεκίνησε τον Ιούνιο να μειώνει το κόστος δανεισμού, έχοντας ρίξει σήμερα το επιτόκιο στο 16,5%. Παρόλα αυτά, το χρήμα παραμένει εξαιρετικά ακριβό για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το κράτος.

Η Μόσχα δεν έχει άλλες επιλογές από το να αυξήσει τις πωλήσεις ομολόγων, σχολιάζει το - επισημαίνοντας ότι έχουν μειωθεί σημαντικά τα αποθεματικά της και διευρύνεται το έλλειμμα του προϋπολογισμού, που συνδέεται με την αύξηση κατά 30%-60% στις στρατιωτικές δαπάνες και την πτώσης των εσόδων από εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας ανήλθαν στο 7,3% του ΑΕΠ φέτος, με 2,2 ποσοστιαίες μονάδες των δαπανών να μην σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ σε συνάντηση που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Με βάση την εκτίμηση του υπουργείου Οικονομίας για το ΑΕΠ για το τρέχον έτος, οι συνολικές αμυντικές δαπάνες υπερβαίνουν τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού, φτάνοντας περίπου τα 15,8 τρισ. ρούβλια, συμπεριλαμβανομένων περίπου 11 τρισ. ρουβλίων που δαπανήθηκαν για την εισβολή στην Ουκρανία.

Αν και οι δαπάνες για την άμυνα προβλέπεται να παραμείνουν σταθερές τα επόμενα τρία χρόνια, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα συνεχίσει να αυξάνεται, ξεπερνώντας τη σωρευτική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από την αρχή του πολέμου το 2022, υπολογίζει το -.

Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους πλέον είναι διπλάσιο σε σχέση με πριν από τον πόλεμο και ήδη υπερβαίνει τις δαπάνες του προϋπολογισμού που προβλέπονται για την υγεία και την εκπαίδευση. Από το επόμενο έτος, θα ξεπεράσουν τις αθροιστικές δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση, αποτελώντας το τέταρτο μεγαλύτερο κονδύλι του προϋπολογισμού μαζί με την εθνική ασφάλεια.

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 40% φέτος και περισσότερο από 20% τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο προϋπολογισμός της Ρωσίας για τα επόμενα χρόνια είναι μακρύς: τα χαμηλότερα από το αναμενόμενο έσοδα λόγω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου, το ισχυρό ρούβλι, η ανάπτυξη που κινείται κάτω των προβλέψεων καθώς η οικονομία επιβραδύνεται, και οι υψηλότερες δαπάνες που συνδέονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στο μεταξύ δεν αποκλείται να δούμε αλλαγή στην νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας της χώρας καθώς δεν υπάρχει βεβαιότητα για το πώς κινηθεί ο πληθωρισμός το επόμενο έτος. Αν επιβραδύνει ή σταματήσει τον κύκλο χαλάρωσης θα προστεθεί περαιτέρω πίεση, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της Ρωσίας είναι εγχώριο, με περίπου το μισό να συνδέεται με ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου.

Πάντως, αν και το χρέρος της Ρωσίας αυξάνεται πιο γρήγορα από τα σχέδια της κυβέρνησης, το χρέος της χώρας παραμένει ένα από τα χαμηλότερα στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), με το λόγο χρέους προς ΑΕΠ να είναι κάτω από το 20% τα επόμενα τρία χρόνια, γεγονός που αφήνει περιθώρια για περαιτέρω αύξηση, σύμφωνα με οικονομολόγους.

