Για-τον-Ιανουάριο-αναβλήθηκε-η-υπογραφή-της-συνθήκης-ΕΕ-mercosur

Η υπογραφή συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur θα αναβληθεί για τον Ιανουάριο σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επικεφαλής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το μετέφερε στους στους ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να επικυρωθεί η συμφωνία για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο αυτή την εβδομάδα, αλλά το σχέδιο ανατράπηκε αφού η Ιταλία ενώθηκε με τη Γαλλία, η οποία ζήτησε αναβολή, ζητώντας περαιτέρω προστασία για τον γεωργικό τομέα.