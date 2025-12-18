Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, December 19
    Για-τον-Ιανουάριο-αναβλήθηκε-η-υπογραφή-της-συνθήκης-ΕΕ-mercosur
    Για τον Ιανουάριο αναβλήθηκε η υπογραφή της συνθήκης ΕΕ-Mercosur

    Για τον Ιανουάριο αναβλήθηκε η υπογραφή της συνθήκης ΕΕ-Mercosur

    Ευρώπη 1 Min Read

    Η υπογραφή συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur θα αναβληθεί για τον Ιανουάριο σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

    Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επικεφαλής της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το μετέφερε στους στους ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών.

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να επικυρωθεί η συμφωνία για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο αυτή την εβδομάδα, αλλά το σχέδιο ανατράπηκε αφού η Ιταλία ενώθηκε με τη Γαλλία, η οποία ζήτησε αναβολή, ζητώντας περαιτέρω προστασία για τον γεωργικό τομέα.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com