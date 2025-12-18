Διάγγελμα-Τραμπ:-«Μηδενική-παράνομη-μετανάστευση-και-οικονομία-σε-ανάπτυξη»

Στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης , στη διαχείριση των συνόρων και στην οικονομία επικεντρώθηκε το διάγγελμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Τετάρτης (ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας), με τον ίδιο να επιτίθεται ευθέως στον Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του πέτυχε «μηδενικές παράνομες εισόδους» χωρίς την ανάγκη νέας νομοθεσίας. Παράλληλα υποστήριξε ότι η χώρα έχει ήδη αρχίσει να μειώνει τις τιμές, παρά τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών για το κόστος ζωής. «Πριν από έντεκα μήνες κληρονόμησα ένα χάος και το διορθώνω. Μετά από μόλις έναν χρόνο, έχουμε πετύχει περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς», δήλωσε, υιοθετώντας σκληρή πολιτική ρητορική απέναντι στον προκάτοχό του.

Ανοίγοντας την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι τους τελευταίους επτά μήνες δεν έχει επιτραπεί η είσοδος «ούτε ενός παράνομου μετανάστη» στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Για επτά μήνες, μηδενικοί παράνομοι αλλοδαποί έχουν εισέλθει στη χώρα μας, κάτι που όλοι έλεγαν ότι ήταν απολύτως αδύνατο», δήλωσε, επιτιθέμενος στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα σύνορα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι, σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν απαιτήθηκε νέα νομοθεσία από το Κογκρέσο για τον έλεγχο της κατάστασης. «Δεν χρειαζόμασταν νομοθεσία. Χρειαζόμασταν έναν νέο πρόεδρο», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του παρέλαβε «τα χειρότερα σύνορα στον κόσμο» και τα μετέτρεψε «στα ισχυρότερα στην ιστορία της χώρας».

Η μετανάστευση παραμένει κεντρικό ζήτημα της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Quinnipiac που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, το 54% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δηλώνει ότι αποδοκιμάζει τη διαχείρισή του στο συγκεκριμένο πεδίο, έναντι 44% που την εγκρίνει.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στη στρατηγική της κυβέρνησής του, σημειώνοντας ότι, σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, το βάρος έχει μετατοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, με εντατικοποίηση των συλλήψεων και των απελάσεων μεταναστών χωρίς έγγραφα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, από τον Ιανουάριο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 605.000 απελάσεις.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε στην οικονομία, υποστηρίζοντας ότι μέσα σε λίγους μήνες η χώρα πέρασε «από το χειρότερο στο καλύτερο», κάνοντας λόγο για μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. «Φέρνω αυτές τις υψηλές τιμές προς τα κάτω και τις φέρνω πολύ γρήγορα», δήλωσε από τον Λευκό Οίκο, αποδίδοντας την άνοδο του πληθωρισμού στην κυβέρνηση Μπάιντεν και κάνοντας λόγο για ένα οικονομικό «χάος» που, όπως είπε, η δική του διοίκηση προσπαθεί να διορθώσει.

Παράλληλα, δεσμεύθηκε για νέα μέτρα ανακούφισης των πολιτών από το 2026, αναφερόμενος σε φορολογικές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του νομοσχεδίου των Ρεπουμπλικανών, το οποίο χαρακτήρισε «ένα μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο».

Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα της τοποθέτησής του, ο ρεπουμπλικάνος υποσχέθηκε στους Αμερικανούς στρατιωτικούς πως θα λάβουν πριμ ύψους 1.776 δολαρίων και διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες για οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος».

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Λευκού Οίκου να απαντήσει στη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την οικονομία, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα ποσοστά αποδοχής του προέδρου και έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

Ωστόσο, ο Τραμπ απέφυγε να αναγνωρίσει αδυναμίες στην οικονομία κατά τη διάρκεια της θητείας του, δηλώνοντας ότι ο πληθωρισμός έχει «σταματήσει», παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφεται εκ νέου άνοδος τιμών. Σημαντικό μέρος της οικονομικής του επιτυχίας απέδωσε στους εκτεταμένους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνησή του, παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η εμπορική αυτή πολιτική έχει συμβάλει στην αύξηση ορισμένων τιμών και παραμένει αντιδημοφιλής.

Σύμβουλοι του Λευκού Οίκου και στελέχη των Ρεπουμπλικανών έχουν καλέσει τον πρόεδρο να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση προς τους Αμερικανούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, στο διάγγελμά του, ο Τραμπ υιοθέτησε θριαμβευτικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι η οικονομία έχει ήδη «διασωθεί» και ότι η πορεία της θα είναι μόνο ανοδική. «Η χώρα μας ήταν έτοιμη να αποτύχει πλήρως. Τώρα είμαστε η πιο δυναμική χώρα στον κόσμο», ανέφερε.