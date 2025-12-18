Διπλή-φοροελάφρυνση-το-2027-για-πάνω-από-400.000-αυτοαπασχολούμενους

Διπλή φοροελάφρυνση αναμένεται το 2027 για πάνω από 400.000 αυτοαπασχολούμενους που δηλώνουν ετήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ, καθώς η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και ταυτόχρονα θα εφαρμόσει και την ήδη ψηφισθείσα μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για όλες τις επιχειρήσεις. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τα όσα άφησε να εννοηθούν ο πρωθυπουργός, θα ισχύσει από το 2027 και θα αφορά και τις ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή και τους αυτοαπασχολούμενους, για τους οποίους όμως ήδη έχει ψηφιστεί η σημαντική μείωση των φορολογικών συντελεστών στην κλίμακα φόρου εισοδήματος και η οποία θα ισχύσει το 2027 για τα εισοδήματα του 2026.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, το επόμενο έτος η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και θα νομοθετήσει διάταξη για τη μείωση του συντελεστή 55% με τον οποίο επιβάλλεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους επί του κύριου φόρου εισοδήματος που οφείλει κάθε επιχείρηση, είτε είναι νομικό πρόσωπο είτε ατομική, φορολογούμενη απευθείας στο όνομα του φυσικού προσώπου που την ασκεί.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες για το πότε ακριβώς θα αρχίσει να ισχύει η μείωση αυτή και σε τι ποσοστό θα είναι, ωστόσο, πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφεραν, σχετικά με το θέμα αυτό, ότι θα γίνει γνωστό σε όλες του τις λεπτομέρειες με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού σε 9 μήνες, τον Σεπτέμβριο του 2026, από την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι το μέτρο αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2027.

Ως εκ τούτου, το 2027 όλες οι ατομικές επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, οι οποίες υπερβαίνουν πλέον σε αριθμό τις 400.000, αναμένεται να έχουν διπλή και σημαντική φοροελάφρυνση:

α) μείωση του φόρου εισοδήματος, την οποία θα προκαλέσει η εφαρμογή των νέων ευνοϊκότερων φορολογικών κλιμάκων με τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από το «βήμα» της 89ης ΔΕΘ, ήδη έχει ψηφιστεί και έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου 5246/2025 και

β) μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους, η οποία θα υπολογιστεί με συντελεστή μειωμένο σημαντικά κάτω από το 55% και επί μειωμένων ποσών φόρου εισοδήματος.

Το όφελος από τις νέες κλίμακες

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5246/2025 που ψηφίστηκαν τον Νοέμβριο, οι μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν το 2027 από τις νέες ευνοϊκότερες φορολογικές κλίμακες κυμαίνονται από 20 έως και 3.300 ευρώ ετησίως για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας άνω των 30 ετών, που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποκτούν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και είτε δεν βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα είτε βαρύνονται με 1 έως 3 εξαρτώμενα τέκνα. Για τους πολύτεκνους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας άνω των 30 ετών με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ τα ποσά των φόρων θα μειωθούν κατά 240 έως και 5.300 ευρώ ετησίως.

Ειδικότερα, βάσει των όσων προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 5246/2025, στις νέες φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2026, οι συντελεστές φόρου 22%, 28%, 36% και 44% που επιβάλλονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 10.000 ευρώ θα είναι μειωμένοι κατά 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς τέκνα ή με 1 έως 3 τέκνα. Για τους πολύτεκνους αυτοαπασχολούμενους ο συντελεστής φόρου 22% που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ θα μηδενιστεί και ο συντελεστής φόρου 28% που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ θα μειωθεί κατά 10 έως και 22 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Πάνω από το επίπεδο εισοδήματος των 30.000 ευρώ θα ισχύσουν μειώσεις συντελεστών φόρου ίδιες με των λοιπών αυτοαπασχολουμένων.

Ειδικά για τους νέους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών θα ισχύσουν ακόμη πιο ευνοϊκές φορολογικές κλίμακες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 5246/2025 για τον τρόπο φορολόγησης των αυτοαπασχολούμενων, από τη χρήση του 2026 και εξής, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2027 και μετά:

α) Στη βασική κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες, ο κατώτατος συντελεστής φόρου για ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ θα παραμείνει αμετάβλητος στο 9%, ενώ οι συντελεστές φόρου που αντιστοιχούν στα εισοδηματικά κλιμάκια άνω των 10.000 ευρώ και μέχρι 60.000 ευρώ θα μειωθούν.

Ειδικότερα, οι συντελεστές φόρου για κάθε αυτοαπασχολούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα θα μειωθούν:

από 22% σε 20% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

από 28% σε 26% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

από 36% σε 34% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

από 44% σε 39% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ

β) Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 40.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.

γ) Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 30.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.

δ) Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:

από 22% σε 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

από 28% σε 20% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

από 36% σε 34% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

από 44% σε 39% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ

ε) Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:

από 9% σε 0% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος

από 22% σε 0% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

από 28% σε 18% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

από 36% σε 34% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

από 44% σε 39% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ

στ) Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ θα μειώνεται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο από το πέμπτο και τα επόμενα, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της κλίμακας θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 4 τέκνα.

ζ) Για κάθε αυτοαπασχολούμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο συντελεστής φόρου 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος και ο συντελεστής φόρου 22% για το επίπεδο ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ θα μηδενιστούν, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογούμενους.

η) Για κάθε αυτοαπασχολούμενο ηλικίας από 26 μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής φόρου 22% για το επίπεδο ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ θα μειωθεί στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογούμενους.

2) Εφόσον η προκαταβολή φόρου εισοδήματος μειωθεί σημαντικά κάτω από το 55%, π.χ. στο 27,5%, τότε οι συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις που θα αναγράφονται στα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος το 2027 θα είναι μειωμένες ακόμη περισσότερο από όσο αναμένονται με βάση τα προαναφερθέντα για τις επιπτώσεις της εφαρμογής των νέων φορολογικών κλιμάκων ή ακόμη και θα μηδενιστούν πλήρως, για πάνω από 400.000 αυτοαπασχολούμενους με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ.