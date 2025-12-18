Δωρεάν-το-vodafone-tv-για-30-ημέρες-στους-συνδρομητές-της-vodafone

Φέτος τις γιορτές, η Vodafone μοιράζεται ακόμα περισσότερα με τους πελάτες της με δωρεάν πρόσβαση στο Vodafone TV και δώρα που θα δοθούν στους τυχερούς συνδρομητές που θα πάρουν μέρος στον γιορτινό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές της Vodafone, που δεν έχουν ενεργή την υπηρεσία Vodafone TV, μπορούν να ενεργοποιήσουν δωρεάν έως τις 9/1/2026 το Vodafone TV Start για 30 ημέρες, αποκτώντας πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο ταινιών και σειρών, ιδανικό για τις ημέρες των γιορτών, όταν όλη η οικογένεια περνά περισσότερο χρόνο μαζί. Η δωρεάν πρόσβαση στο Vodafone TV προσφέρεται ανεξάρτητα και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του γιορτινού διαγωνισμού.

Παράλληλα, όλοι οι πελάτες της Vodafone μπορούν να συμμετάσχουν στον μεγάλο γιορτινό διαγωνισμό, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τους εδώ έως και τις 9 Ιανουαρίου 2026. Μέσα από τον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο: δύο ταξίδια στο Λονδίνο για τέσσερα άτομα το καθένα, με deluxe tour στο Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, καθώς και 100 δωροεπιταγές:

5 δωροεπιταγές των 200€ από την ΑΒ Βασιλόπουλος

15 δωροεπιταγές των 50€ από τα Public

15 δωροεπιταγές των 50€ από τα JYSK

15 δωροεπιταγές των 30€ από τα καταστήματα Μουστάκας

50 κουπόνια των 10€ από το efood

Επιπλέον, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Vodafone Thank you οι πελάτες της Vodafone έχουν τη δυνατότητα για αποκλειστικές γιορτινές προσφορές και νέες συνεργασίες. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 7/1/26 και περιλαμβάνουν: