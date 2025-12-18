ΕΚΤ: Αμετάβλητα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίαση του έτους – Τέταρτη σερί «παύση»

Αμετάβλητα διατήρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια, όπως ευρέως αναμενόταν.

Αναλυτικότερα, το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο 2%, το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν, οι αποφάσεις του ΔΣ για τα επιτόκια «βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική».

Η επικαιροποιημένη αξιολόγησή του ΔΣ επιβεβαιώνει ξανά ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τις νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,9% το 2026, 1,8% το 2027 και 2,0% το 2028. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν μέσο ρυθμό 2,4% το 2025, 2,2% το 2026, 1,9% το 2027 και 2,0% το 2028. Ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2026, κυρίως επειδή οι εμπειρογνώμονες αναμένουν τώρα ότι ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών θα μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό.

Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι στις προβολές του Σεπτεμβρίου, ωθούμενη ιδίως από την εγχώρια ζήτηση. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 1,4% το 2025, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 και αναμένεται να παραμείνει σε 1,4% το 2028.

Όπως αναφέρεται, «το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής».

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους, ενώ το ΔΣ είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

«Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών» επισημαίνεται σχετικά.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στη συνέντευξη Τύπου της Προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ για τυχόν «σήματα» που θα αποκαλύψουν την «όρεξη» της ΕΚΤ για την μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης ξεπέρασαν τις προσδοκίες της ΕΚΤ, με τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων που κατάφεραν να διαχειριστούν, πιο αποτελεσματικά του αναμενόμενου, τον αντίκτυπο των δασμών του Τραμπ, αλλά και της εγχώριας δαπάνης που αντιστάθμισε την επιδείνωση της δραστηριότητας του μεταποιητικού τομέα.

Στο μεταξύ, ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, καθώς τροφοδοτείται από τις αυξήσεις τιμών στον τομέα των υπηρεσιών.