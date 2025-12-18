ΕΚΤ:-Αμετάβλητα-τα-επιτόκια,-αλλά-ξεκινά-η-μάχη-για-διαδοχή

Χωρίς εκπλήξεις αναμένεται σήμερα η τελευταία συνεδρίαση για το 2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς θεωρείται σίγουρο πώς θα διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια.

«Αναμένονται έντονες συζητήσεις, αλλά χωρίς σημαντικές εκπλήξεις», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς. «Η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια, στο 2% για το επιτόκιο καταθέσεων και στο 2,4% για το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης», προσθέτουν με σιγουριά οι ίδιες πηγές.

Με τον πληθωρισμό να εκτιμάται στο 2,1% για φέτος, στο 1,7% για το 2026 και στο 1,9% για το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, η αφήγηση είναι πλέον καλά προπαρασκευασμένη: η ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλή θέση» με τα τρέχοντα επιτόκια, δεδομένου του ελεγχόμενου πληθωρισμού και της ομολογουμένως μέτριας αλλά πραγματικής ανάπτυξης στην ευρωζώνη.

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις

Η πιο σημαντική πτυχή της σημερινής συνεδρίασης ωστόσο θα είναι ο τρόπος με τον οποίο το ΔΣ θα ενημερώνει τις μακροοικονομικές προβλέψεις του, οι οποίες θα παρέχουν ενδείξεις για την κατεύθυνση που θα λάβουν τα επιτόκια τους επόμενους μήνες.

«Οι αγορές πιθανότατα θα προσαρμόσουν τα στοιχήματά τους για την επόμενη κίνηση της ΕΚΤ, δείχνοντας προς την πιθανότητα τουλάχιστον μίας αύξησης των επιτοκίων τους επόμενους 12 μήνες», εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.

Η Γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, τόνισε άλλωστε στις αρχές του μήνα ότι θα έβλεπε «άνετα» τις προσδοκίες της αγοράς για μια μικρή αύξηση των επιτοκίων το 2026.

Η οικονομική ανάπτυξη

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η ΕΚΤ αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει σταθερή στην ευρωζώνη τα επόμενα χρόνια, σε μέτρια επίπεδα 1,2% για το 2025, 1% για το 2026 και 1,3% για το 2027.

«Τα μέλη του συμβουλίου συμφωνούν γενικά ότι οι κίνδυνοι για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του πληθωρισμού είναι ισορροπημένοι, αν και οι απόψεις διίστανται σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην πολιτική», εκτιμούν Ευρωπαίοι ειδικοί στη νομισματική πολιτική. «Ενώ ορισμένα μέλη του ΔΣ της ΕΚΤ βλέπουν ανοδικούς κινδύνους μεσοπρόθεσμα, άλλα τονίζουν τους καθοδικούς κινδύνους για τα επόμενα δύο χρόνια. Το γεγονός αυτό έχει διχάσει το Διοικητικό Συμβούλιο», εξηγεί ο Κονσταντίν Βέιτ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Pimco.

Η Τζοτζεφίνα Ροντρίγκες, οικονομολόγος της Vanguard, πιστεύει ότι «η πτώση των τιμών της ενέργειας και η πιθανότητα ο πληθωρισμός να παραμείνει κάτω από τον στόχο για μεγάλο μέρος του επόμενου έτους καθιστούν τους κινδύνους να τείνουν περισσότερο προς τη χαλάρωση παρά προς την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής».

Αντίθετα, ο Ρομάν Ζιρούκ, ανώτερος αναλυτής στην Ebury, πιστεύει ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι το αντίθετο: «Πιστεύουμε ότι μια πιο ανθεκτική οικονομία, σε συνδυασμό με μια αγορά εργασίας που εξακολουθεί να είναι σφιχτή και μια άκαμπτη αύξηση των μισθών, εξαλείφει κάθε δικαιολογία για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων και ανοίγει την πόρτα για την επόμενη κίνηση που θα είναι η αύξηση των επιτοκίων».

Η διαδοχή της Λαγκάρντ

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν με μεγάλη προσοχή τη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κριστίν Λαγκάρντ, για να «διαβάσουν» πίσω από τις λέξεις και τη θέση της για ένα άλλο ζήτημα που έρχεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο: η διαδοχή της προέδρου της ΕΚΤ.

Η Λαγκάρντ ανέλαβε τα καθήκοντά της ως διάδοχος του Ιταλού Μάριο Ντράγκι την 1η Νοεμβρίου 2019 και η οκταετής θητεία της λήγει τον Οκτώβριο του 2027.

Δύο Γερμανοί κεντρικοί τραπεζίτες έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον: Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ και ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ.

«Δεδομένου ότι η Γαλλία έχει ήδη κατακτήσει την κορυφαία θέση της ΕΚΤ δύο φορές με τη Λαγκάρντ και τον προκάτοχό της, τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ενώ η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, δεν το έχει καταφέρει ποτέ, ένας Γερμανός υποψήφιος θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία», εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.

Μέλος του SPD, Νάγκελ, μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη της γερμανικής κυβέρνησης. Η Σνάμπελ θεωρείται εξαιρετική οικονομολόγος, αλλά υπάρχει ένα νομικό εμπόδιο: η θητεία της, η οποία λήγει το 2027, δεν μπορεί τυπικά να παραταθεί. Ένα άλλο επιχείρημα κατά μιας Γερμανίδας υποψήφιας για την προεδρία της ΕΚΤ είναι ότι επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ είναι ήδη η Γερμανίδα οικονομολόγος Κλάουντια Μπουχ.

Πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν επίσης τον πρώην επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ, και τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, ο οποίος είναι επί του παρόντος επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), ως πιθανούς διαδόχους της Λαγκάρντ.

Ποιος θα αποφασίσει για τον διάδοχο της Λαγκάρντ;

Ο διορισμός κορυφαίων αξιωματούχων στην ΕΚΤ αποτελεί μέρος μιας διαμάχης για την εξουσία σε προσωπικό επίπεδο στις Βρυξέλλες. Η απόφαση ανήκει στα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ακόμη και πριν από τη Λαγκάρντ, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, θα αποχωρήσει από την κεντρική τράπεζα: η θητεία του λήγει στα τέλη Μαΐου 2026. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Ρ. Λέιν, θα αποχωρήσει ένα χρόνο αργότερα.

Ο διάδοχος της Λαγκάρντ είναι επομένως πιθανό να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου «πακέτου» συναλλαγής και για τις άλλες ηγετικές θέσεις, όπως και στην Κομισιόν.

«Οι διαπραγματευτές», εξηγούν γνώστες των παρασκηνίων στις Βρυξέλλες και την Φρανκφούρτη», «συνήθως διασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγάλων, νότιων και βόρειων χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό ισχύει και για τη σχέση μεταξύ των «γερακιών»- υποστηρικτών μιας αυστηρής νομισματικής πολιτικής και των «περιστεριών» που τάσσονται υπέρ μιας χαλαρότερης προσέγγισης».