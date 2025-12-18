ΕΛΤΑ: Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης – Πόσα καταστήματα θα μετασχηματιστούν και οι εξαιρέσεις

Τι ανέφερε προ ολίγου ο υπουργός Οικονομικών από το βήμα της ειδικής επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Με «μετασχηματισμό» 158 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, με συγκεκριμένες δικλείδες για τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών, προχωρά το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ιστορικού ταχυδρομικού οργανισμού το Υπερταμείο, όπως ανέφερε προ ολίγου από το βήμα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, 113 από τα 158 καταστήματα που περιλάμβανε η δεύτερη φάση του σχεδίου εξορθολογισμού του οργανισμού, θα μετασχηματιστούν, υπό την προϋπόθεση ότι πρώτα θα βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και θα διασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση των πολιτών για την εν λόγω μετάβαση. Παράλληλα, 17 καταστήματα που περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα τελικά εξαιρούνται και δεν θα μετασχηματιστούν ούτε θα κλείσουν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών, στοιχείο που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση της υφιστάμενης λειτουργίας τους.

Από το προαναφερθέν σχέδιο μετασχηματισμού ωστόσο θα εξαιρεθούν τα καταστήματα που απέχουν 100 ή 200 μέρα από άλλο εν λειτουργία κατάστημα της EΛΤΑ Courier, τα οποία και θα κλείσουν, δεδομένου ότι η συνθήκη αυτή επιτρέπει εναλλακτικές μορφές εξυπηρέτησης στους πολίτες. Παρότι μέχρι στιγμής δεν δόθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις τα καταστήματα που απομένουν και μάλλον γειτνιάζουν με άλλα φτάνουν τα 28.

Να θυμίσουμε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ανακοινώσει αρχικά σχέδιο για κλείσιμο περίπου 204 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, με στόχο την εξοικονόμηση κόστους και τον εξορθολογισμό του δικτύου. Στην πρώτη φάση της εφαρμογής του σχεδίου που ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου 2025, 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ – 33 εντός Αττικής – έκλεισαν οριστικά ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Shop in shop και πράκτορες: το νέο μοντέλο παρουσίας

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η ανάπτυξη μοντέλων shop-in-shop, δηλαδή παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία και άλλα τοπικά καταστήματα. «Το μοντέλο αυτό λειτουργεί ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη τη χώρα, με διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης και σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος» όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, από την μέχρι τώρα διερεύνηση, προκύπτει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τοπικά καταστήματα να λειτουργήσουν ως πράκτορες των ΕΛΤΑ.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι τα καταστήματα που μετασχηματίζονται θα λειτουργούν βάσει σύμβασης, με τις υπηρεσίες, τις τιμές και τους όρους να καθορίζονται από τα ΕΛΤΑ, διασφαλίζοντας έτσι ενιαία ποιότητα υπηρεσιών και προστασία του πολίτη.

«Τα ΕΛΤΑ μετασχηματίζονται για να μπορέσουν να παραμείνουν παρόντα. Όχι ως ένας οργανισμός εγκλωβισμένος σε ένα μοντέλο που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα, αλλά ως ένας φορέας που προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, διατηρώντας τον ρόλο του σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Απέκρουσε δε τα σενάρια «ξεπουλήματος» των ΕΛΤΑ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά να στηρίξει τον Οργανισμό στο παρελθόν, όχι όμως με όρους παραδοσιακής δημόσιας υπηρεσίας καθώς κάτι τέτοιο δεν επιτρέπειται από το ενωσιακό δίκαιο. Όπως εξήγησε, κατά τη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, το Δημόσιο κάλυψε υποχρεώσεις που αφορούσαν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, ενώ παράλληλα εισέφερε πρόσθετη χρηματοδότηση, η οποία διέπεται από κανόνες αγοράς. Το μοντέλο αυτό, όπως υπογράμμισε, θα κριθεί και από τις Βρυξέλλες, καθώς δεν πρόκειται για απλή κρατική επιδότηση, αλλά για παρέμβαση με επενδυτικά χαρακτηριστικά.

Η αγορά έχει αλλάξει, τα ΕΛΤΑ πρέπει να προσαρμοστούν

Υπό αυτό πρίσμα επανέλαβε ότι στο νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ, η παραδοσιακή αλληλογραφία συρρικνώνεται διαρκώς, κυρίως λόγω της ψηφιοποίησης, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να στηρίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στις ταχυμεταφορές και τα δέματα.

Σε αυτό το πεδίο, επεσήμανε ότι εμφανίζονται απτά σημάδια ανάκαμψης καθώς τα ΕΛΤΑ Courier, έχουν καταφέρει να ανέβουν από την πέμπτη στη δεύτερη θέση της αγοράς, αποδεικνύοντας ότι ο οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά όταν προσαρμόζεται στα δεδομένα της.

Την ίδια στιγμή παραδέχτηκε αστοχίες, επικοινωνιακές και επιχειρησιακές, κατά την αρχική απόφαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, καθώς δεν εξηγήθηκε τι μπορεί να κάνει σήμερα ένας ταχυδρόμος και ποιες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει ένα σύγχρονο ταχυδρομικό κατάστημα ενώ δεν είχαν εξερευνηθεί επαρκώς όλες οι εναλλακτικές λύσεις λειτουργίας που υπήρχαν για το σύνολο των περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι η αναζήτηση λύσης για την επιβίωση του οργανισμού, δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Αντίστοιχες συζητήσεις για τον ρόλο και τη βιωσιμότητα των ταχυδρομείων διεξάγονται σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, καθώς όλοι αντιμετωπίζουν την ίδια εξίσωση: πώς διατηρείς καθολική υπηρεσία σε μια αγορά που αλλάζει δομικά.