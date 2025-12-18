Επιδόματα-ΟΠΕΚΑ:-Στις-22-Δεκεμβρίου-οι-πληρωμές

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον Δεκέμβριο, συνολικού ύψους 275.659.412 ευρώ, ενημέρωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, θα πληρωθούν:

Επίδομα Παιδιού : 549.854 δικαιούχοι – 95.263.608 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 170.678 δικαιούχοι – 20.313.832 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 155.610 δικαιούχοι – 36.049.247ευρώ

Αναπηρικά: 201.367 δικαιούχοι – 90.264.889 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 523 δικαιούχοι –170.883 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.019 δικαιούχοι –177.315 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.445 δικαιούχοι – 4.899.632 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.893 δικαιούχοi – 9.344.682 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 87 δικαιούχοι – 69.295 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 10.032δικαιούχοι – 13.267.100 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 556 δικαιούχοι 277.800 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 22 δικαιούχοι – 23.000 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 601 δικαιούχοι – 486.312 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.311 δικαιούχοι – 1.767.087 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.168 δικαιούχοι -3.277.230 ευρώ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου : 2 δικαιούχοι – 7.500 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.146.168

Σύνολο καταβολών: 275.659.412 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.