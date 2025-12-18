ΕΥΔΑΠ:-Αυτές-είναι-οι-προτάσεις-προς-τη-ΡΑΕΕΥ-για-τις-νέες-τιμές-στο-νερό

Σταθερές τιμές στα γενικά τιμολόγια – οικιακής χρήσης, αύξηση ενός ευρώ, στα 2 ευρώ συνολικά, σε πάγιο ύδρευσης που αφορά τις παροχές μικρότερες της μίας ίντσας, καθιέρωση μηνιαίου πάγιου αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ, απαλλαγές από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης για πολύτεκνους και υπερήλικες άνω των 75 ετών αλλά και αυξήσεις σε βιομηχανικά – επαγγελματικά τιμολόγια περιλαμβάνονται στις ενδεικτικές προτάσεις της ΕΥΔΑΠ προς την ΡΑΑΕΥ για τα νέα τιμολόγια ύδρευσης. Σε διαβούλευση το σχέδιο.

Σταθερές τιμές στα γενικά τιμολόγια – οικιακής χρήσης, αύξηση ενός ευρώ (στα 2 συνολικά από 1 ευρώ) πάγιο ύδρευσης που αφορά τις παροχές μικρότερες της μίας ίντσας, καθιέρωση μηνιαίου πάγιου αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ, απαλλαγές από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης για πολύτεκνους και υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως €8.000 ετησίως, αλλά και αυξήσεις σε βιομηχανικά – επαγγελματικά τιμολόγια περιλαμβάνονται στις ενδεικτικές προτάσεις της ΕΥΔΑΠ προς την ΡΑΑΕΥ για τα νέα τιμολόγια ύδρευσης. Προφανώς, η απόφαση θα ληφθεί από τον Ρυθμιστή, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε πρόταση στη ΡΑΕΕΥ σχετικά με τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο 2025-2029, την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για το 2024 με έκδοση πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη, καθώς και τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων για φορολογικές επιβαρύνσεις που αφορούν τις χρήσεις 2020-2023.

Ως γνωστόν, προκειμένου η εισηγμένη να στηρίξει το ευρύ επενδυτικό της πρόγραμμα, κι ενώ αναμένονται τελικές κυβερνητικές αποφάσεις για έργα – μέτρα κατά της λειψυδρίας (π.χ. σχέδιο Εύρυτος), έχει τεθεί από τη διοίκησή της μετ’ επιτάσεως και το θέμα αύξηση των λογαριασμών. Να θυμίσουμε ότι τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ είναι από τα φθηνότερα διεθνώς με τη διοίκηση Σαχίνη πολλές φορές να έχει αναφέρει ότι καταθέτει πρόταση στον Ρυθμιστή ο οποίος θα κληθεί να αποφασίσει για ένα θέμα, όπως οι αυξήσεις σε λογαριασμούς, που έχει και κοινωνική διάσταση.

Οι προτάσεις της ΕΥΔΑΠ

Όπως προκύπτει από την πρόταση της ΕΥΔΑΠ που τέθηκε από τον Ρυθμιστή σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Κυριακή 28.12.2025, σύμφωνα με το εισηγούμενο Χρηματοοικονομικό Κόστος, τα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης θα αναπροσαρμοστούν, από 1/1/2026, ενδεικτικά σύμφωνα με τα κάτωθι:

Α. Για το οικιακό τιμολόγιο οι υφιστάμενες κλίμακες κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητες.

Β. Το μηνιαίο πάγιο ύδρευσης που αφορά τις παροχές μικρότερες της μίας ίντσας (παροχή με υδρ. μέχρι 5/8″ και 3/4″), από €1,00 που είναι σήμερα θα αναπροσαρμοστεί στα €2,00, ανεξαρτήτως κατηγορίας καταναλωτών.

Γ. Καθιερώνεται μηνιαίο πάγιο τέλος αποχέτευσης €1,00, το οποίο θα είναι ενιαίο για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών και δεν θα εξαρτάται από την διάμετρο της παροχής νερού.

Δ. Όλοι οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, στους οποίους χορηγείται Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως €8.000 ετησίως, απαλλάσσονται από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τα κυριότερα λοιπά τιμολόγια διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ μέχρι 1.000 k.m., από 0,83 ευρώ/κ.μ. σε 1,10 ευρώ κ/μ., Άνω των 1.000 κ.μ. από 0,98 ευρώ σε 1,30 ευρώ/κ.μ..

ΔΗΜΟΣΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΠΔΔ από 0,98 ευρώ/κ.μ. σε 1,30 ευρώ/κ.μ.

Οι παράμετροι που επηρεάζουν

Όπως αναφέρεται, το έγγραφο αποτελεί την εισήγηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το Χρηματοοικονομικό Κόστος της ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994 ΚΥΑ ή ΚΥΑ (ΦΕΚ 5438/Β’/2024) «Καθορισμός γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, μέτρα βελτίωσης αυτών. Διαδικασίες και μέθοδος ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», κατ’ αντιστοιχία του «Επιτρεπόμενου Εσόδου» στον κλάδο της ενέργειας, για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο (2025-2029) με έναρξη από 1/1/2025 και αφορά σε καταναλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Σε αυτό παρουσιάζονται παράμετροι όπως το Κόστος Λειτουργίας (π.χ. από 292 έως 300 εκατ. ετησίως έως το 2029), οι Αποσβέσεις (από 43-47 έως και 57,5 εκατ. τον χρόνο έως το 2029), η Απόδοση επί των Απασχολούμενων Κεφαλαίων. Η παρούσα εισήγηση στηρίζεται στο αίτημα της ΕΥΔΑΠ για αναγνώριση ως εύλογης απόδοσης ποσοστού 6,96%, λαμβάνοντας υπόψη πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με το κόστος των δανειακών και ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, καθώς και τα αντίστοιχα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου δραστηριοποίησης. Γίνονται επίσης αναφορές στις Επενδύσεις που στην προσεχής 5ετία κυμαίνονται από 234 εκατ. έως σχεδόν 300 εκατ. ετησίως. Σε αυτές τις επενδύσεις, συνολικού ύψους 1,3 δις ευρώ περίπου, περιλαμβάνονται:

Σχεδιασμός Υδροδοτικού Συστήματος (297,6 εκατ. έως το 2030): Έργα επέκτασης και αναβάθμισης ΜΕΝ, έργα δικτύου ύδρευσης (βελτιστοποίηση, ενίσχυση, επεκτάσεις, μετρητές), Σχεδιασμός Αποχετευτικού Συστήματος (676,8 εκατ. έως το 2030): Κατασκευή έργων αποχέτευσης – ΚΕΛ, δίκτυα για τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την διαχείριση λυμάτων σε οικισμούς προτεραιότητας (η υποχρέωση συμμόρφωσης έχει παρέλθει), έργα επαναχρησιμοποίησης εκροών ΚΕΛ και διαχείρισης βιοστερεών, Αναβάθμιση Αποχετευτικού Συστήματος (131,5 εκατ.): Έργα αναβάθμισης / αποκατάστασης αποχέτευσης (δικτύου, ΚΕΛ), Αναβάθμιση Υδροδοτικού Συστήματος (118,8 εκατ. έως το 2030): Έργα αναβάθμισης / αποκατάστασης ύδρευσης (δικτύου, ΜΕΝ), Κτιριακά Έργα (51,1 εκατ.): Νέο βιοκλιματικό κτίριο, προσθήκες ορόφων σε υπάρχουσες κτιριακές υποδομές, έργα εναρμόνισης με νομοθεσία, Έργα Ψηφιακής Αναβάθμισης (51 εκατ.): Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων (Data Warehouse, Water Management Suite, Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning, τηλεπικοινωνιακά, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού) αναβάθμιση υπαρχόντων (SCADA), Σταθμοί Φωτοβολταϊκών (3,18 εκατ. έως το 2030).

Ως πηγές χρηματοδότησης αναφέρονται (πάντα έως το 2030): ίδια κεφάλαια με 684,55 εκατ., Ευρωπαϊκή Ένωση με 514,99 εκατ. άρα σύνολο 1,2 δις ευρώ περίπου.

Το κόστος λειτουργίας

Όπως αναφέρεται, το Κόστος Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ για τα έτη 2025–2029, εκτιμάται βάσει των ακόλουθων παραγόντων που επηρεάζουν τη δυναμική εξέλιξή του κατά τη Ρυθμιστική Περίοδο:

α. την εξομάλυνση του ενεργειακού κόστους. Πιο συγκεκριμένα, η σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών την περίοδο 2025–2029.

β. την αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά τα έτη της περιόδου λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης έργων του επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ, τα οποία επηρεάζουν: · τις δαπάνες μισθοδοσίας μέσω αυξημένων αναγκών σε προσωπικό, · το κόστος συντήρησης νέων υποδομών και εξοπλισμού, · τις αναγκαίες δαπάνες υποστήριξης (υπηρεσίες τρίτων, τεχνικές υπηρεσίες, υλικά).

γ. τις πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αυτοματοποίησης, τηλεμετρίας, ψηφιακής διαχείρισης και αναβαθμίσεων κρίσιμων εγκαταστάσεων.

δ. τις σταδιακές εξοικονομήσεις λειτουργικού κόστους που αναμένεται να επιτευχθούν μέσω της ολοκλήρωσης των επενδύσεων σε αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση, ενεργειακή απόδοση και αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού.

ε. την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ανθεκτικότητας των δικτύων και υποδομών της ΕΥΔΑΠ, η οποία απαιτεί πρόσθετες δαπάνες για κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, ελέγχους, αναβαθμίσεις ασφάλειας και λειτουργία εφαρμογών υψηλής διαθεσιμότητας.

Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες της ΕΥΔΑΠ που αφορούν μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται στο Κόστος Λειτουργίας και, συνεπώς, δεν ενσωματώνονται στο προς ανάκτηση Χρηματοοικονομικό Κόστος. Ειδικότερα, έχουν εξαιρεθεί οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχει η ΕΥΔΑΠ προς την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ για τη λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, οι οποίες ανέρχονται περί των €25 εκατ. ετησίως, καθώς και οι δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των υδροηλεκτρικών σταθμών, ύψους €2 εκατ. ετησίως. Επιπροσθέτως, κατόπιν της επί μακρό χρόνο ανταλλαγής στοιχείων και πληροφόρησης με την ΡΑΑΕΥ, έχουν εξαιρεθεί τα κόστη για τις κατά αποκοπή εργασίες, ύψους €10,3-11,1 εκατ. ετησίως, τα τέλη λυμάτων, που ανέρχονται περί των €2,5 εκατ. ετησίως, καθώς και επιμέρους στοιχεία κόστους από τις λοιπές παροχές προσωπικού συνολικού ύψους € 4,9 εκατ. ετησίως. . Επίσης, αναμένεται η απάντηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Υδάτων επί της υπ’ αρ. πρωτ. 90/10.11.2025 επιστολής της ΕΥΔΑΠ (αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ: Ι405495/13.11.2025), με θέμα “Ανάκτηση κόστους στα νέα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ”.