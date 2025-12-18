ΗΠΑ:-Ο-πληθωρισμός-μειώθηκε-στο-2,7%-τον-Νοέμβριο

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, που σχεδόν όλους τους προηγούμενους μήνες αυξανόταν, υποχώρησε τον Νοέμβριο στο 2,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή CPI που ανακοινώθηκε σήμερα.

Η επίσημη έκθεση καταγράφει καθαρή μείωση, αφού τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία, για τον μήνα Σεπτέμβριο, έκαναν λόγο για πληθωρισμό 3%. Οι επενδυτές ανέμεναν αντιθέτως ότι θα συνεχιζόταν η ανοδική πορεία και ο πληθωρισμός θα άγγιζε το 3,1%, σύμφωνα με την εταιρεία οικονομικών συμβούλων MarketWatch.

Λόγω της οικονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους (shutdown) δεν δημοσιεύτηκαν στοιχεία για τον Οκτώβριο.

Ο υφέρπων πληθωρισμός (στον οποίο δεν υπολογίζονται οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας) υποχώρησε επίσης, στο 2,6%, από 3% τον Σεπτέμβριο.

Αντιπαράθεση για το κόστος διαβίωσης

Το ζήτημα του υψηλού κόστους διαβίωσης είχε βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο μιας δημόσιας αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ. Ο πληθωρισμός, που ξεκίνησε να μειώνεται αφού έφτασε γύρω στο 9% την άνοιξη του 2022, κατέγραψε και πάλι αύξηση τον Απρίλιο, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα. Το βράδυ χθες Τετάρτη, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο διάγγελμά του διαβεβαίωσε ότι οι τιμές μειώνονται «γρήγορα» αλλά προειδοποίησε ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού «δεν έχει τελειώσει ακόμη».

Είναι γεγονός ότι, μολονότι οι τιμές αυξήθηκαν λιγότερο γρήγορα τον περασμένο μήνα, δεν έχουν μειωθεί. Κάποιες κατηγορίες προϊόντων μάλιστα καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία: οι δαπάνες υγείας (+2,9%), ο οικιακός εξοπλισμός (+4,6%), τα αυτοκίνητα και τα μεταχειρισμένα φορτηγά (+3,6%).

