ΗΠΑ:-Χαμηλότερα-των-εκτιμήσεων-ο-ετήσιος-πληθωρισμός-τον-Νοέμβριο

Χαμηλότερα των εκτιμήσεων διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Πιο αναλυτικά, ο ετήσιος πληθωρισμός (CPI) τον προηγούμενο μήνα σημείωσε άνοδο 2,7%, τη στιγμή που αναλυτές της Wall Street ανέμεναν να τρέξει με ρυθμό 3,1%.

Ο δομικός πληθωρισμός που εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, διαμορφώθηκε επίσης στο 2,6%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones ανέμεναν ότι ο δομικός CPI θα διαμορφωνόταν στο 3%.

Μετά την ανακοίνωση, τα futures των δεικτών της Wall Street κινούνται ανοδικά, με τον S&P 500 να κερδίζει 0.8%, τον Nasdaq να ανεβαίνει 1,3% ενώ ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύεται κατά 256 μονάδες ή 0.55%.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) είχε ακυρώσει την δημοσίευση της έκθεσης για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου στα τέλη Νοεμβρίου ως αποτέλεσμα του μεγαλύτερου σε διάρκεια lockdown στην ιστορία της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Επειδή ο ΔΤΚ Οκτωβρίου ακυρώθηκε, η έκθεση της Πέμπτης δεν περιείχε όλα τα συνήθη σημεία δεδομένων μιας τυπικής δημοσίευσης έκθεσης πληθωρισμού. Το BLS δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να συλλέξει αναδρομικά τα δεδομένα Οκτωβρίου, αλλά χρησιμοποίησε ορισμένες «πηγές δεδομένων εκτός έρευνας» για να κάνει τους υπολογισμούς.

Όπως σημειώνει το CNBC, οι οικονομολόγοι διστάζουν να βασιστούν «υπερβολικά» επάνω σε αυτή την έκθεση και να την ερμηνεύσουν ως την αρχή μιας πτωτικής τάσης στον πληθωρισμό λόγω της έλλειψης δεδομένων.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές την αναλύουν καθώς αναζητούν ενδείξεις για μελλοντικές κινήσεις νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Η Fed νωρίτερα αυτόν τον μήνα μείωσε το βασικό επιτόκιο μιας ημέρας κατά 25 μονάδες βάσης για τρίτη συνεχόμενη φορά.