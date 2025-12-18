Η-Γερμανία-σχεδιάζει-να-αντλήσει-μισό-τρισεκατομμύριο-ευρώ-το-2026

Η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να αντλήσει 512 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 με εκδόσεις ομολόγων του δημοσίου, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικών, παρουσιάζοντας λεπτομερώς τα σχέδια για το επόμενο έτος.

Η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης σχεδιάζει να συγκεντρώσει 318 δισεκατομμύρια ευρώ από την κεφαλαιαγορά και επιπλέον 176 δισεκατομμύρια ευρώ από την χρηματαγορά, μέσω δημοπρασιών.

Το Βερολίνο σχεδιάζει επίσης να εκδώσει συνολικά τέσσερα κοινοπρακτικά και πράσινα ομόλογα, αξίας μεταξύ 16 και 19 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Επιδεινώνονται οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW), οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας, συνεχίζουν να επιδεινώνονται.

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί από το τρέχον επίπεδο του 0,5% σε περίπου 0,3% μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη των κυβερνητικών συμβούλων που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη με τίτλο «Η ανάπτυξη χάνει την ουσία της».

Ο κύριος λόγος για αυτό είναι η δημογραφική γήρανση, η οποία συρρικνώνει τον πιθανό όγκο εργασίας. Επιπλέον, τα πάγια κεφάλαια συμβάλλουν στην ανάπτυξη σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Οι ερευνητές το ερμηνεύουν αυτό ως ένδειξη μακροχρόνιων αδυναμιών στην ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Οι οικονομολόγοι στο IfW εκτιμούν ότι ενώ η παραγωγικότητα θα ανακάμψει εν μέρει, δεν θα επιστρέψει στις προηγούμενες φάσεις ανάπτυξης λόγω των επίμονων διαρθρωτικών προβλημάτων.

Η αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού έχει αναθεωρηθεί δραστικά προς τα κάτω σε σύγκριση με το προ κρίσης έτος 2019, υποδεικνύοντας εξαιρετικά ισχυρές διαρθρωτικές αλλαγές. Η πραγματική οικονομική παραγωγή κατά το τρέχον έτος, 2025, είναι σημαντικά χαμηλότερη από την παραγωγική ικανότητα της γερμανικής οικονομίας.