Η λύση που άργησε δεκαπέντε χρόνια: τέλος στον εφιάλτη των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Ύστερα από χρόνια δικαστικών μαχών, πολιτικών υποσχέσεων και κοινωνικής πίεσης, η κυβέρνηση φέρνει επιτέλους ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Μια πληγή που άνοιξε μαζικά πριν από την κρίση, μεγάλωσε βίαια με την ανατίμηση του CHF και άφησε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά εγκλωβισμένα σε χρέη που, αντί να μειώνονται, διογκώνονταν όσο κι αν πλήρωναν.

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή φιλοδοξεί να βάλει τελεία σε αυτή την ιστορία. Όχι με γενικόλογες διευκολύνσεις, αλλά με συγκεκριμένο μηχανισμό μετατροπής, «κουρέματος» και σταθεροποίησης των δανείων. Είναι η πρώτη φορά που το κράτος παρεμβαίνει τόσο καθαρά σε ένα πρόβλημα που για χρόνια αντιμετωπιζόταν είτε ως «ιδιωτική διαφορά» είτε ως παράπλευρη απώλεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Από το όνειρο στο αδιέξοδο

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο πουλήθηκαν μαζικά την περίοδο 2006-2009 ως «έξυπνα» και φθηνότερα στεγαστικά. Χαμηλότερο επιτόκιο, σταθερό νόμισμα, ελάχιστη αναφορά στον συναλλαγματικό κίνδυνο. Όταν όμως το φράγκο άρχισε να ανατιμάται, το αφήγημα κατέρρευσε.

Δανειολήπτες που είχαν πληρώσει επί χρόνια βρέθηκαν να χρωστούν περισσότερα από όσα είχαν δανειστεί. Μηνιαίες δόσεις εκτοξεύθηκαν, υπόλοιπα διογκώθηκαν, ενώ κάθε υποχώρηση του ευρώ λειτουργούσε σαν νέα θηλιά. Η κοινωνική διάσταση του προβλήματος ήταν προφανής, αλλά θεσμική λύση δεν ερχόταν.

Η λογική της νέας ρύθμισης

Η τροπολογία στηρίζεται σε μια βασική παραδοχή: ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν μπορεί να συνεχίσει να βαραίνει αποκλειστικά τον δανειολήπτη. Γι’ αυτό και προβλέπεται:

– Υποχρεωτική μετατροπή όλων των επιλέξιμων δανείων σε ευρώ

– Σταθερό επιτόκιο για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια

– Βελτίωση ισοτιμίας, δηλαδή έμμεσο «κούρεμα» του κεφαλαίου

– Δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη για μείωση της δόσης

Με απλά λόγια, το δάνειο παύει να είναι προϊόν νομισματικού τζόγου και μετατρέπεται σε προβλέψιμη υποχρέωση, με γνωστό κόστος και σαφή ορίζοντα αποπληρωμής.

Οι τέσσερις κατηγορίες και το κοινωνικό φίλτρο

Η ρύθμιση δεν είναι οριζόντια. Χωρίζει τους δανειολήπτες σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με εισόδημα και περιουσιακή κατάσταση. Όσο πιο ευάλωτος ο δανειολήπτης, τόσο μεγαλύτερη η ελάφρυνση.

Στην πρώτη κατηγορία προβλέπεται βελτίωση ισοτιμίας έως 50% και σταθερό επιτόκιο 2,30%. Πρόκειται για τη βαθύτερη παρέμβαση, που μπορεί να μειώσει θεαματικά το υπόλοιπο του δανείου.

Η δεύτερη κατηγορία δίνει βελτίωση 30% με επιτόκιο 2,50%, ενώ η τρίτη προσφέρει 20% και επιτόκιο 2,70%.

Η τέταρτη κατηγορία αφορά δανειολήπτες εκτός εισοδηματικών κριτηρίων. Ακόμη κι εδώ, όμως, προβλέπεται βελτίωση 15% και σταθερό επιτόκιο 2,90%, κάτι που από μόνο του συνιστά ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με το σημερινό καθεστώς.

Τι σημαίνει στην πράξη για ένα νοικοκυριό

Για έναν μέσο δανειολήπτη, η ρύθμιση μεταφράζεται σε τρία άμεσα οφέλη. Πρώτον, εξαφανίζεται ο φόβος της ισοτιμίας. Δεν υπάρχει πια CHF, δεν υπάρχει πια αβεβαιότητα κάθε φορά που ανοίγει η αγορά συναλλάγματος.

Δεύτερον, μειώνεται το κεφάλαιο. Όχι λογιστικά, αλλά πραγματικά, με επανυπολογισμό της οφειλής σε ευνοϊκότερη ισοτιμία.

Τρίτον, σταθεροποιείται η μηνιαία δόση. Το δάνειο παύει να είναι μαύρη τρύπα και γίνεται διαχειρίσιμο οικονομικό μέγεθος, κάτι που για πολλές οικογένειες σημαίνει ανάσα, όχι απλώς διευκόλυνση.

Τραπεζικό σύστημα και πολιτική ευθύνη

Για τις τράπεζες, η ρύθμιση δεν είναι ανώδυνη. Συνεπάγεται απώλειες, αλλά ελεγχόμενες και προβλέψιμες. Κυρίως, όμως, κλείνει έναν φάκελο που εδώ και χρόνια βάραινε όχι μόνο τους ισολογισμούς, αλλά και τη δημόσια εικόνα του τραπεζικού συστήματος.

Σε πολιτικό επίπεδο, η παρέμβαση έρχεται αργά, αλλά έρχεται. Και αυτό έχει σημασία. Διότι το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο δεν ήταν απλώς οικονομικό. Ήταν θέμα εμπιστοσύνης, δικαιοσύνης και θεσμικής ευθύνης.

Μια καθυστερημένη, αλλά αναγκαία τομή

Καμία ρύθμιση δεν μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Δεν αποκαθιστά πλήρως τις απώλειες, ούτε σβήνει τα χρόνια αγωνίας χιλιάδων οικογενειών. Όμως αυτή η τροπολογία κάνει κάτι κρίσιμο: βάζει τέλος σε μια στρέβλωση που δεν είχε καμία θέση σε μια ευρωπαϊκή οικονομία.

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο αποτέλεσαν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η χρηματοπιστωτική «καινοτομία» μπορεί να μετατραπεί σε κοινωνική παγίδα. Η ρύθμιση που έρχεται δεν είναι απλώς τεχνική λύση. Είναι πολιτική παραδοχή ότι αυτό το κεφάλαιο έπρεπε να κλείσει. Και, έστω και καθυστερημένα, κλείνει.