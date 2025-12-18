Η-Τράπεζα-της-Αγγλίας-μειώνει-τα-επιτόκια-στο-3,75%

Η Τράπεζα της Αγγλίας αλλάζει ταχύτητα μειώνοντας το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες στο 3,75%, μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις όπου το είχε αφήσει αμετάβλητο.

Η εννιαμελής επιτροπή νομισματικής πολιτικής (MPC) ενέκρινε πάντως τη μείωση οριακά, με 5 ψήφους υπέρ έναντι τεσσάρων κατά.

Η απόφαση, την οποία ανέμεναν ευρέως οι αγορές, έρχεται σε μια πιεστική οικονομική κρίση, καθώς τον Οκτώβριο, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% και ο πληθωρισμός είναι στο 3,2%.

Νέες μειώσεις το 2026

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει σε νέα μείωση των επιτοκίων στις αρχές του 2026, εάν τα μακροοικονομικά στοιχεία συνεχίσουν να αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω κινήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με αυτές τις προβλέψεις.

«Είναι σαφές ότι θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Αλαν Μονκς επικεφαλής οικονομολόγος της JPMorgan στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τρέχουσα βασική πρόβλεψη της JP Morgan είναι για δύο ακόμη μειώσεις τον Μάρτιο και τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα η βασική επιτόκιο να υποχωρήσει στο 3,25%.

Αυτή η διάγνωση αστάθειας επιβεβαιώνεται από την απότομη επιδείνωση της αγοράς εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία έχει φτάσει πλέον στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. Για τους αναλυτές, ιδίως στην Ebury, ο συνδυασμός είναι καταστροφικός: επιβράδυνση της δραστηριότητας, επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών και η προοπτική δημοσιονομικών αυξήσεων που θα μπορούσαν να καταπνίξουν την ανάκαμψη μέχρι το 2026. «Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Αγγλίας χρησιμοποιεί τη νομισματική πολιτική για να προσπαθήσει να δώσει νέα πνοή σε μια ακινητοποιημένη παραγωγική μηχανή», τονίζουν παράγοντες της αγοράς.