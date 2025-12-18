Η-bp-αποκτά-την-πρώτη-γυναίκα-ceo-στην-ιστορία-της

Ο διορισμός της Μεγκ Ο’Νιλ στο τιμόνι της εταιρείας, έρχεται σε ένα σημείο που η BP υστερεί αρκετά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Την πρώτη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλο στην ιστορία της απέκτησε η BP, καθώς η βρετανική πετρελαϊκή προσπαθεί να ανακάμψει έπειτα από μία αποτυχημένη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο διορισμός της Μεγκ Ο’Νιλ στο τιμόνι της εταιρείας, έρχεται σε ένα σημείο που η BP υστερεί αρκετά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού καταστροφικών εταιρικών αποφάσεων, πολέμου χαμηλών αποδόσεων από τις προσπάθειές της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κακής τύχης. Αυτά οδήγησαν σε σε πιέσεις από τον ακτιβιστή επενδυτή Elliott Investment Management και σε μια προσπάθεια αναστροφής της κατάστασης με έμφαση στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Η Ο’Νιλ που κατάγεται από τις ΗΠΑ, παραιτήθηκε από επικεφαλής της Woodside Energy Group με έδρα την Αυστραλία έπειτα από 4 χρόνια και έχει προηγουμένως περάσει πάνω από είκοσι χρόνια στην Exxon Mobil. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Κάρολ Χόουλ θα αναλάβει μεταβατική CEO αντικαθιστώντας τον απερχόμενο Murray Auchincloss, έως ότου η Ο’Νιλ αναλάβει καθήκοντα τον Απρίλιο.

«Έχει μεγάλη πρακτική εμπειρία στον τομέα της μηχανικής και των λειτουργιών, κάτι που υποδηλώνει μια προσέγγιση επιστροφής στα βασικά για την BP», δήλωσε ο Neil Beveridge, διευθύνων σύμβουλος έρευνας της Bernstein.

Η Elliott απέκτησε μερίδιο λίγο πάνω από 5% στην BP και έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για να επαναφέρει την εταιρεία στον βασικό της στόχο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, απαιτώντας αλλαγές που περιλαμβάνουν σημαντικές περικοπές κόστους, πώληση περιουσιακών στοιχείων και έξοδο από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παρ’ όλο που ο Auchincloss αναθεώρησε τη στρατηγική της εταιρείας τον Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας εκποιήσεις χαρτοφυλακίου για τη μείωση του χρέους και τη βελτίωση του ισολογισμού, η εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής μόνο μικρές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η στροφή αυτή σηματοδότησε το τέλος της απομάκρυνσης των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών από τα ορυκτά καύσιμα. Στη συνέχεια, η BP όρισε τον Albert Manifold ως πρόεδρο τον Ιούλιο, ανταποκρινόμενη στην πίεση του Elliott, μετά την οποία ο Auchincloss δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένος να παραιτηθεί «εάν εντοπιζόταν ένας κατάλληλος ηγέτης που θα μπορούσε να επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής της BP».

Υπό την ηγεσία της Ο’Νιλ, η Woodside επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των βασικών περιουσιακών στοιχείων φυσικού αερίου. Επιπλεον, η ίδια μεσολάβησε στην εξαγορά ενός προτεινόμενου εργοστασίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ και έλαβε έγκριση για τη διατήρηση της λειτουργίας της παλαιότερης και μεγαλύτερης εγκατάστασης εξαγωγής φυσικού αερίου της Αυστραλίας έως το 2070.