Η-lululemon-έρχεται-στην-Ελλάδα-το-2026

Η lululemon ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της για επέκταση της διεθνούς της παρουσίας το 2026, με την είσοδό της σε έξι νέες αγορές, αριθμό-ρεκόρ για το brand μέσα σε ένα μόνο έτος, μέσω franchising.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η lululemon σκοπεύει να εγκαινιάσει την παρουσία της την επόμενη χρονιά σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία, με συνεργάτη την Arion Retail Group, καθώς και στην Ινδία, στο πλαίσιο της ήδη ανακοινωμένης συνεργασίας της με την Tata CLiQ.

Οι συνεργασίες θα φέρουν τα καινοτόμα αθλητικά και lifestyle ρούχα και αξεσουάρ της lululemon σε όλη την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, προσφέροντας προϊόντα υψηλής απόδοσης που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως yoga, τρέξιμο, προπόνηση, τένις και γκολφ.

Οι επισκέπτες της lululemon σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων του brand online μέσω του lululemon.eu, ενώ οι επισκέπτες στην Ινδία θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές ψηφιακά μέσω των online marketplaces Tata CLiQ Luxury και Tata CLiQ Fashion.

«Καθώς συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε ισχυρή ζήτηση για το brand lululemon σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε την παρουσία μας σε Ευρώπη και Ασία-Ειρηνικό με την είσοδό μας σε έξι νέες αγορές το 2026», δήλωσε η Sarah Clark, Senior Vice President EMEA της lululemon.

«Κάθε μία από αυτές τις αγορές προσφέρει συναρπαστικές προοπτικές για το brand μας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους franchise partners μας, προκειμένου να παρουσιάσουμε τα καινοτόμα προϊόντα μας και τις ξεχωριστές εμπειρίες επισκεπτών σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές σε αυτές τις περιοχές».

Δημιουργία Κοινότητας

Η lululemon συνεχίζει να ενισχύει τη σύνδεσή της με τους επισκέπτες μέσω του δικτύου ambassadors και τοπικών εκδηλώσεων, τα οποία προσφέρουν εμπειρίες κίνησης και ευεξίας, σχεδιασμένες από κοινού με συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Αντικατοπτρίζοντας την ολιστική προσέγγιση του brand στη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία, αυτό το community-first μοντέλο θα παραμείνει κεντρικό στοιχείο στον τρόπο με τον οποίο η lululemon εισέρχεται σε νέες αγορές το 2026 με τους συνεργάτες της.

Διεθνής Επέκταση

Η επέκταση σε νέες αγορές αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της lululemon. Με παρουσία σήμερα σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως, η εταιρεία διαθέτει ένα εδραιωμένο και διαρκώς αναπτυσσόμενο αποτύπωμα στη Βόρεια Αμερική, την περιοχή EMEA, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την Κίνα.

Οι επερχόμενες είσοδοι σε νέες αγορές σηματοδοτούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή επέκταση της lululemon και ακολουθούν την είσοδο της εταιρείας στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς και τα πρόσφατα ανοίγματα σε Δανία, Τουρκία και Βέλγιο μέσω του μοντέλου franchising. Οι προετοιμασίες για τα νέα ανοίγματα θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος, με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τοποθεσίες των καταστημάτων, τα χρονοδιαγράμματα και τα community activations να ανακοινώνονται εντός του 2026.

Σχετικά με τη lululemon

Η lululemon είναι μια εταιρεία αθλητικού ρουχισμού, υποδημάτων και αξεσουάρ για yoga, τρέξιμο, προπόνηση, τένις, γκολφ και άλλες δραστηριότητες.

Θέτοντας τα πρότυπα στην καινοτομία υφασμάτων και στον λειτουργικό σχεδιασμό, η lululemon συνεργάζεται με yogis και αθλητές σε τοπικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο για συνεχή έρευνα και ανατροφοδότηση σχετικά με τα προϊόντα της.