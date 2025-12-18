Κλιμάκωση-κινητοποιήσεων-αποφάσισαν-οι-αγρότες:-Τι-σχεδιάζουν-για-τα-Χριστούγεννα

Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους και κλιμάκωση κινητοποιήσεων αποφάσισε η συνεδρίαση αγροτοκτηνοτρόφων στο Λευκώνα των Σερρών, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 42 μπλόκων από το σύνολο των 57 που έχουν «στηθεί» πανελλαδικά.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα. Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Από την πλευρά τους, πηγές του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης σημείωναν «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Τα επόμενα βήματα

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγρότες στις Σέρρες αποφάσισαν την ελεύθερη διέλευση οχημάτων από τα διόδια και τα μπλόκα το πρωί της Παρασκευής, στο πλαίσιο της διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα.

Ωστόσο μετά τις 14.00 δρομολογείται πανελλαδικός αποκλεισμός του εθνικού οδικού δικτύου και των παρακαμπτήριων. Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους.

Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Παρά τη σκληρή τους στάση, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στις μετακινήσεις ενόψει των εορτών

Από την πλευρά της η Κυβέρνηση επιμένει στο δρόμο του διαλόγου και όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης «υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων για να ικανοποιηθούν τα λογικά αιτήματα των αγροτών μέσα στο δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας».

Απαντώντας ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σημείωσε ότι «. Δεν υπάρχει το αφορολόγητο

Απαντώντας ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σημείωσε ότι «. Δεν υπάρχει το αφορολόγητο

Η θέση της κυβέρνησης

Από πλευράς της η κυβέρνηση επιμένει στον δρόμο του διαλόγου και όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων για να ικανοποιηθούν τα λογικά αιτήματα των αγροτών μέσα στον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας».

