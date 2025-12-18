Close Menu
    Friday, December 19
    Μελόνι σε Λούλα για Mercosur: «Έτοιμοι να υπογράψουμε μόλις δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις στους αγρότες»

    Ευρώπη

    Σε ανακοίνωσή της σήμερα η ιταλική κυβέρνηση αναφέρει πως «σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τη Mercosur, όπως υπογράμμισε στο κοινοβούλιο η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και επανέλαβε στον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα, η κυβέρνηση της Ρώμης είναι έτοιμη να την υπογράψει μόλις δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις στους αγρότες, οι οποίες εξαρτώνται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορούν να καθοριστούν σύντομα»

