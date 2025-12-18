Close Menu
    Thursday, December 18
    Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: H καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν σε μια νέα εποχή

    Πολιτική 1 Min Read

    Ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την τελετή ονοματοδοσίας, ύψωσης σημαίας και παραλαβής της πρώτης φρεγάτας Belh@rra «Κίμων»

    Μητσοτάκης

    Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

    Νωρίτερα, είχε γίνει η τελετή ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

    Κίμων

