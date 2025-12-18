Μητσοτάκης-για-φρεγάτα-«Κίμων»:-h-καλύτερη-απόδειξη-ότι-οι-Ένοπλες-Δυνάμεις-μας-περνούν-σε-μια-νέα-εποχή

Ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την τελετή ονοματοδοσίας, ύψωσης σημαίας και παραλαβής της πρώτης φρεγάτας Belh@rra «Κίμων»
Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Νωρίτερα, είχε γίνει η τελετή ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.
