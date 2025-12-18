Μητσοτάκης-για-φρεγάτα-«Κίμων»:-h-καλύτερη-απόδειξη-ότι-οι-Ένοπλες-Δυνάμεις-μας-περνούν-σε-μια-νέα-εποχή

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, είχε γίνει η τελετή ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.