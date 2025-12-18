Νέα-προγράμματα-cosmote-business-gigamax-για-επιχειρήσεις-και-επαγγελματίες

Μια νέα σειρά προγραμμάτων για επαγγελματίες κι επιχειρήσεις, τα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX, λανσάρει η COSMOTE TELEKOM. Με οχτώ νέα προγράμματα (COSMOTE BUSINESS GIGAMAX 3GB, 10GB, 20GB, 40GB, 80GB, Unlimited, Unlimited Prime, Unlimited Exclusive) που προσφέρουν νέες προηγμένες 5G+ υπηρεσίες, απεριόριστη ομιλία και ακόμα περισσότερα data, η COSMOTE TELEKOM απαντά στις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, δίνοντάς του όλα όσα χρειάζεται για να λειτουργεί με ευελιξία και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Υπηρεσία COSMOTE 5G+ Priority Pass

Με την υπηρεσία COSMOTE 5G+ Priority Pass, για πρώτη φορά οι επαγγελματίες μπορούν να απολαμβάνουν υψηλές ταχύτητες, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλης κίνησης του δικτύου, όπως πολυσύχναστα μέρη και μεγάλα events. Εφόσον ο συνδρομητής βρίσκεται σε περιοχή με κάλυψη COSMOTE 5G+ και διαθέτει πιστοποιημένη 5G+ συσκευή, ενεργοποιεί μέσα από το COSMOTE app, όταν το χρειάζεται, ένα ειδικό πάσο, και απολαμβάνει 3 συνεχόμενες ώρες πρόσβαση σε αποκλειστικό τμήμα (slice) του δικτύου 5G+ της COSMOTE TELEKOM.

Η υπηρεσία αξιοποιεί τη δυνατότητα του network slicing του δικτύου 5G+ (5G Stand Alone) που μόνο η COSMOTE TELEKOM διαθέτει εμπορικά στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη πάνω από 75%. Το COSMOTE 5G+ Priority Pass παρέχεται στα προγράμματα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX Unlimited Prime και Ultimate Exclusive.

Πρόσθετες υπηρεσίες

Με τα νέα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX, οι επιχειρήσεις καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες τους, επιλέγοντας το πρόγραμμα που προσφέρει τις κατάλληλες γι’ αυτούς πρόσθετες υπηρεσίες και χρήσιμα εργαλεία, όπως:

Η υπηρεσία COSMOTE Device Protect , με την οποία ο επαγγελματίας ασφαλίζει το smartphone του από θραύση λόγω τυχαίας πτώσης ή επαφής με υγρό, απώλεια χωρητικότητας μπαταρίας και ζημιές από πυρκαγιά[1].

, με την οποία ο επαγγελματίας ασφαλίζει το smartphone του από θραύση λόγω τυχαίας πτώσης ή επαφής με υγρό, απώλεια χωρητικότητας μπαταρίας και ζημιές από πυρκαγιά[1]. 20% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή του payzy pro . Μια ολοκληρωμένη λύση για τους επαγγελματίες που συνδυάζει POS για να διαχειρίζονται τις πληρωμές τους και να έχουν έως και μηδενική προμήθεια συναλλαγών, με προνόμια, όπως δωρεάν προβολή της επιχείρησης στους χιλιάδες χρήστες του payzy, καθώς και δημιουργία του δικού τους προγράμματος επιβράβευσης[2].

. Μια ολοκληρωμένη λύση για τους επαγγελματίες που συνδυάζει POS για να διαχειρίζονται τις πληρωμές τους και να έχουν έως και μηδενική προμήθεια συναλλαγών, με προνόμια, όπως δωρεάν προβολή της επιχείρησης στους χιλιάδες χρήστες του payzy, καθώς και δημιουργία του δικού τους προγράμματος επιβράβευσης[2]. Εκτός από απεριόριστη ομιλία προς όλα τα εθνικά δίκτυα, περισσότερα λεπτά ομιλίας και προς διεθνείς προορισμούς .

. Για όσους ταξιδεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δωρεάν περιαγωγή με τα ενσωματωμένα COSMOTE Travel Pass, για τις ημέρες που θα τα επιλέξουν.

Απεριόριστα data για 24 ώρες[3], χωρίς να καταναλώνονται τυχόν υφιστάμενα GB του προγράμματος, με την υπηρεσία Data Boost .

για 24 ώρες[3], χωρίς να καταναλώνονται τυχόν υφιστάμενα GB του προγράμματος, με την υπηρεσία . Προστασία των κινητών συσκευών, των αρχείων της επιχείρησης και των προσωπικών δεδομένων, με το COSMOTE Mobile Security. Για να μπορεί κανείς να περιηγείται στο internet με ασφάλεια, να κάνει τις συναλλαγές του και να αποθηκεύει τα δεδομένα του χωρίς κινδύνους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα προγράμματα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX εδώ.

[1] Παρέχεται στα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX Unlimited Prime και Ultimate Exclusive.

[2] Παρέχεται στα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX 80GB, Unlimited, Unlimited Prime & Unlimited Exclusive.

[3] Αφορά στα προγράμματα που δεν διαθέτουν απεριόριστα data.