Νέος γύρος Κωσταντοπούλου – Λαζαρίδη: «Δεν είπα τον Άδωνι παιδεραστή» – «Υπάρχει στα πρακτικά»

Εκρηκτικό φινάλε πριν τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές επεφύλασσε η τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής της Βουλής, με την χθεσινή αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει καταδικαστεί για παιδεραστία να προκαλεί νέα σφοδρότατη αντιπαράθεση.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Χθες η κα Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία. Θα διαβάσω να το ξέρουν και οι Έλληνες πολίτες.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι ο Αδωνις.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : Διαβάζω την ανάρτηση του υπουργού.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Δεν είπα για τον Άδωνι…

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : Τον αντιπρόεδρο της ΝΔ λέτε. “Η Ζωή Kωνσταντοπούλου επίτηδες και μετά δόλου” (διαβάζει την ανάρτηση)….

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Όταν λέει ψέματα για μένα όχι…

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : Ετοιμαστείτε τώρα για ομαδικές αγωγές και μηνύσεις. Λέει ο αντιπρόεδρος…ε δεν γίνεται αυτό κα πρόεδρε.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : Στα πρακτικά λέει καθαρά η κα Κωνσταντοπούλου “ο αντιπρόεδρος της ΝΔ”. Αυτό λέει.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Σκοτάδι.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : (Διαβάζει ανάρτηση Άδωνι) “κατηγόρησε ότι έχω κατηγορηθεί για παιδεραστία”.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Όχι κ. Λαζαρίδη. Είναι αρνητής του ολοκαυτώματος. Αρνητής της γενοκτονίας των παλαιστινίων δεν τον κατηγόρησα για παιδεραστή. Σταματήστε την γελοία διαδικασία.

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Η κα Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να μιλήσει κανένας άλλος εκτός από την ίδια. Αυτό….Δεν μπορείτε να ακούσετε;

(Ακούγεται η Κωνσταντοπούλου να φωνάζει)

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : Σας παρακαλώ κυρία μου.

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Αυτό που κάνετε είναι φασισμός κα Κωνσταντοπούλου…Έχετε μιλήσει 45 λεπτά, δεν αφήνετε ούτε καν να απαντήσουμε. Κ. Λαζαρίδη έχετε τον λόγο.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Είναι συκοφαντία αυτό που λέει για μένα….

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : Είναι ψέματα ότι ο πατέρας σας επί Βαρδινογιάννη ήταν πρόεδρος στον Παναθηναϊκό και θα μας πείτε εμάς διαπλεκόμενους.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Ο συκοφάντης προσπαθεί με νύχια και με δόντια, ο επίορκος.

Νέο επεισόδιο πάντως υπήρξε και στην βεντέτα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την αντιπρόεδρο της επιτροπής Μαρία Συρρεγέλα. Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Μιλάτε ήδη 38 λεπτά. Όλοι έχουν μιλήσει από 9 λεπτά ως 22. Δεν θεωρώ ότι είστε κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους εισηγητές ούτε από την εισηγήτρια της αντιπολίτευσης. Παρακαλώ πολύ κάντε άλλη μια ερώτηση στον μάρτυρα.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι είμαι κάτι παραπάνω. Εσείς από θέση εξουσίας περιφρονείτε τους αγρότες και κολυμπάτε στα λούσα και στο χρήμα. Εδώ έχουμε ασκήσεις εξουσίας από συμπλεγματικές περιπτώσεις. (…) Να ρωτήσω επισήμως εάν προσήλθε για να υπογράψει την κατάθεσή του ο Ξυλούρης.

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Προσκλήθηκε να την υπογράψει. Δεν έχει έρθει αλλά έχει προσκληθεί.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για πότε; Είναι άτομο που έχει απειλήσει τη ζωή μου και θέλω να ξέρω ποια μέρα τον έχετε προσκαλέσει για να μπει στη βουλή εν αγνοία μου!

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Έχει προσκληθεί!

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε μου τον λόγο…. Είστε εκτεθειμένη και επίορκη. Να πληροφορηθώ πότε έχετε ζητήσει να έρθει ο Ξυλούρης. Είναι γεγονός που οφείλετε να δημοσιοποιήσετε. Ενημερώστε το πανελλήνιο. Κρυφά προσκαλείτε τον Ξυλούρη να έρθει εν αγνοία μου.

