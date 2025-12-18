Οι-ΗΠΑ-επιβάλλουν-κυρώσεις-σε-πλοία-που-συνδέονται-με-το-Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις την Πέμπτη σε 29 πλοία και τις εταιρείες διαχείρισής τους, δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι λοιπόν, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να στοχοποιεί τον «σκιώδη στόλο» της Τεχεράνης, ο οποίος, όπως λέει, εξάγει ιρανικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου.

Τα στοχευμένα πλοία και οι εταιρείες έχουν μεταφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια προϊόντων μέσω παραπλανητικών πρακτικών ναυτιλίας, δήλωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Η ενέργεια της Πέμπτης στοχεύει επίσης τον Αιγύπτιο επιχειρηματία Χάτεμ Ελσάιντ Φαρίντ Ιμπραήμ Σακρ, του οποίου οι εταιρείες συνδέονται με επτά από τα πλοία που αναφέρονται, καθώς και πολλές ναυτιλιακές εταιρείες.

- Reuters