    Thursday, December 18
    Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν

    Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν

    Ευρώπη 1 Min Read

    Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις την Πέμπτη σε 29 πλοία και τις εταιρείες διαχείρισής τους, δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών.

    Έτσι λοιπόν, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να στοχοποιεί τον «σκιώδη στόλο» της Τεχεράνης, ο οποίος, όπως λέει, εξάγει ιρανικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου.

    Τα στοχευμένα πλοία και οι εταιρείες έχουν μεταφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια προϊόντων μέσω παραπλανητικών πρακτικών ναυτιλίας, δήλωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

    Η ενέργεια της Πέμπτης στοχεύει επίσης τον Αιγύπτιο επιχειρηματία Χάτεμ Ελσάιντ Φαρίντ Ιμπραήμ Σακρ, του οποίου οι εταιρείες συνδέονται με επτά από τα πλοία που αναφέρονται, καθώς και πολλές ναυτιλιακές εταιρείες.

    - Reuters 

