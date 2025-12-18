Παπαθανάσης: Επιπλέον €2 δισ. για ΜμΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανακοινώσεις για τη στήριξη της ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (17/12).

Όπως γνωστοποίησε, μέσω της διαπραγμάτευσης του Ταμείου Ανάκαμψης ανακατευθύνθηκαν 2 δισ. ευρώ ώστε να παραμείνουν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για να μοχλεύσουν 5–6 δισ. ευρώ σε δάνεια για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο 0,35%, διαθέσιμα μετά τη λήξη του Ταμείου το 2026. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συζήτησης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (2028–2034), βρίσκεται στο τραπέζι η δημιουργία νέου καθεστώτος χαμηλότοκης δανειακής στήριξης, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και μετά το 2028.

Κατά την τοποθέτησή του ενώπιον των μελών του δ.σ. του ΕΕΑ και απευθυνόμενος, όπως είπε, «στην καρδιά και τον παλμό της πραγματικής οικονομίας», υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί λιγότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της ρευστότητας και της πρόσβασης στον τραπεζικό τομέα, που χαρακτήρισε «αχίλλειο πτέρνα» των μικρών επιχειρήσεων. Ο αναπληρωτής υπουργός ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω της οποίας ο αριθμός των επιχειρήσεων με τραπεζική πρόσβαση αυξήθηκε από 40.000–45.000 σε 75.000–80.000, αύξηση της τάξης του 80%, με την παροχή κρατικών εγγυήσεων να καλύπτει το πρόβλημα των εμπράγματων εξασφαλίσεων. Παράλληλα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με συνολικούς πόρους 3,5 δισ. ευρώ και των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που έρχονται από το 2026.

Ακόμη, ανέφερε ότι τον Φεβρουάριο αναμένεται νέο πρόγραμμα επιδότησης ΚΑΔ που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Το κρίσιμο ζήτημα της έλλειψης ρευστότητας, που «πνίγει» τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υποδεχόμενος τον κ. Παπαθανάση.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε ότι, παρά τη βελτίωση ορισμένων μακροοικονομικών δεικτών, η πραγματική εικόνα στην αγορά παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τόνισε ότι το υψηλό κόστος χρήματος και τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον, περιορίζοντας τη δυνατότητα κάλυψης ακόμη και βασικών λειτουργικών αναγκών, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για στοχευμένα και πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ακολούθησε διάλογος του κ. Παπαθανάση με τα μέλη του δ.σ. του ΕΕΑ. Από τη διοικητική επιτροπή του επιμελητηρίου τοποθετήθηκαν και έθεσαν ερωτήματα ο Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ο αντιπρόεδρος Νίκος Κογιουμτσής, ο υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Σπύρος Σταυρούλιας, από το δ.σ. τα μέλη Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γιάννης Δαβερώνης, Δημήτρης Ραμαντζάς και Ηλίας Χατζηγεωργίου, καθώς και η πρόεδρος της Επιτροπής Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Μίνα Γιαζιτζόγλου και ο πρόεδρος της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας, Βασίλης Στάμος.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του δ.σ. του ΕΕΑ και πριν από την παρουσία του κ. Παπαθανάση τοποθετήθηκε ο γενικός διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.

Αναφέρθηκε την πρόσφατη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων με την κυβέρνηση για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και για τις θετικές εξελίξεις που φέρνει αυτή και για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Ο στόχος είναι, όπως είπε, το 80% των εργαζομένων στην Ελλάδα να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος της δ.ε. του ΕΕΑ Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος μίλησε για τις συνομιλίες που προηγήθηκαν μεταξύ κοινωνικών εταίρων και κυβέρνησης, αναδεικνύοντας με τη σειρά του τη σπουδαιότητα αυτής της συμφωνίας.