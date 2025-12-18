Παπασταύρου: Δεν είχα καμία ανάμειξη στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Είναι οικονομικό σκάνδαλο 

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής καταθέτει από το πρωί ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι δεν είχε «καμία ανάμειξη στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε κάποια άμεση ή έμμεση σχέση με το σύστημα των πληρωμών».

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η οργανωτική και λειτουργική κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί διαχρονική παθογένεια της δημόσιας διοίκησης, ενώ όταν ρωτήθηκε από την εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας για πιθανά λάθη «στα θέματα εποπτείας», απάντησε: «Πολλά. Τεράστια. Θεωρώ ότι ήταν μια αποτυχία. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε, προσπάθησε, έγιναν διασταυρώσεις από το ’19, υπήρξαν μέτρα, αλλά συνολικά εκ του αποτελέσματος, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινής, εκεί η κυβέρνηση δεν πέτυχε. Σε πολλούς τομείς πέτυχε, στο συγκεκριμένο δεν πέτυχε. Είναι ένα σημείο στο οποίο η κυβέρνηση απέτυχε».

Μάλιστα σε άλλο σημείο ανέφερε πως πρόκειται για ένα οικονομικό σκάνδαλο, καθώς «υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες», ενώ σε ό,τι αφορά τις αγροτικές πληρωμές είπε ότι «η κυβέρνηση δεν κατάφερε, δεν πέτυχε να κάνει τη δουλειά καλά στον τομέα αυτό».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη για τις συναντήσεις του με τον Ευάγγελο Σημανδράκο το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023 επισήμανε πως του δόθηκε η κατεύθυνση «να πράξει το σωστό και σύννομο».

«Το κρίσιμο είναι τι έγινε στις συσκέψεις για τις πληρωμές. Έγιναν με σωστό τρόπο όπως έκρινε ο κ. Σημανδράκος» πρόσθεσε ο υπουργός, ζητώντας η πρόταση του πρωθυπουργού για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.