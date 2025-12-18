Πηγές-ΠΑΣΟΚ:-Η-κυβερνητική-πλειοψηφία-αποκλείει-κρίσιμους-μάρτυρες-από-την-εξεταστική-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η Νέα Δημοκρατία, πιστή στο δόγμα της συγκάλυψης, συνεχίζει τις μεθοδεύσεις της σε σχέση με την εξέταση των μαρτύρων» στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Έτσι αποφάσισε μόνη της να κλείσει την περίοδο της ελεγχόμενης διακυβέρνησής της (2019-2025) αποκλείοντας μια σειρά από κρίσιμους μάρτυρες τους οποίος πρότεινε το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι, για παράδειγμα, αρνείται την κλήτευση των δυο γενικών γραμματέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Μπαγινέτα (2019-2025) και Παπαγιαννίδη Δημήτρη (2021-2025) ή για παράδειγμα υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως η Ζαφειρίου Βασιλική και ο Λαμπρόπουλος Απόστολος των οποίων οι συνομιλίες όπως προκύπτει από τις νόμιμες επισυνδέσεις αποτελούν κρίσιμο υλικό της δικογραφίας, αλλά και μια σειρά άλλων κρίσιμων μαρτύρων που με βάση τις μέχρι τώρα καταθέσεις και αποκαλύψεις θα είχαν πολλά να εισφέρουν και να αποκαλύψουν για την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας»

«Αντί αυτών», συνεχίζουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ «καλεί μάρτυρες με πολύ σύντομη παρουσία και αποτύπωμα στον Οργανισμό οι οποίοι δεν διαθέτουν ουσιώδη στοιχεία για την υπόθεση όπως πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία θήτευσε μόλις 6 μήνες την περίοδο 2015-2016 απλά για να γεμίσει ο χρόνος και να μείνουν εκτός Εξεταστικής σημαντικοί μάρτυρες».

Καταλήγουν, δε, τονίζοντας: «Η συγκάλυψη συνεχίζεται από την κυβερνητική πλειοψηφία που είναι εμφανές ότι δεν επιδιώκει τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αλλά αντιθέτως τη συσκότιση και την προστασία πρωταγωνιστών του σκανδάλου πολιτικά συνδεδεμένων μαζί της».

