Πηγές-υπ.-Αγροτικής-Ανάπτυξης:-Ναι-στο-διάλογο-και-τα-λογικά-αιτήματα,-όχι-στην-ταλαιπωρία-της-κοινωνίας

Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζουν ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τον αγροτικό κόσμο και στα λογικά αιτήματα, στο πλαίσιο που έχει ήδη περιγραφεί. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, χωρίς όμως κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει αποδειχθεί εμπράκτως το ενδιαφέρον για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, πήραν νωρίτερα οι αγρότες στο περιθώριο της κρίσιμης σύσκεψης για τα μπλόκα, που ολοκληρώθηκε στις Σέρρες. Όπως τόνισαν, η σύσκεψη επιβεβαίωσε, για ακόμη μια φορά, πως όλα τα μπλόκα της χώρας λειτουργούν επί της ουσίας ως ένα ενιαίο πανελλαδικό μπλόκο ενώ παράλληλα έκαναν λόγο για προσχηματικό διάλογο εκ μέρους της κυβέρνησης η οποία και εμπαίζει τους αγρότες.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.