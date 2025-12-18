Προειδοποιήσεις Λαγκάρντ κατά της παραβίασης του ενωσιακού δικαίου με δάνειο στην Ουκρανία – «Θα βρεθεί λύση, αλλά εντός του νόμου»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ωστόσο αυτή θα πρέπει να κινείται απολύτως εντός του πλαισίου του νόμου, δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Φρανκφούρτη, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η Λαγκάρντ εξέφρασε την «πεποίθησή» της ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες, θα καταλήξουν σε έναν μηχανισμό δανεισμού προς το Κίεβο. Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται εγγυήσεις ή στήριξη από την ίδια την ΕΚΤ.

Δεν αναμένεται βοήθεια από την ΕΚΤ

«Είμαστε μια περιοχή του κόσμου που υπερηφανεύεται για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν λύσεις που μπορούν να συζητηθούν και δομές που μπορούν να διαμορφωθούν, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα της κεντρικής τράπεζας να ενθαρρύνει ή να στηρίξει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου θα καλούμασταν —και μάλιστα προγραμματισμένα— να παραβιάσουμε το Άρθρο 123 της Συνθήκης».

Το Άρθρο 123 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει ρητά στην ΕΚΤ να χρηματοδοτεί κυβερνητικές δαπάνες μέσω έκδοσης χρήματος, κάτι που θα συνιστούσε στην πράξη ένα ευρωπαϊκό δάνειο προς την Ουκρανία.

Αρνητική για τα ρωσικά κεφάλαια

Οι ηγέτες της ΕΕ εξετάζουν τη συγκρότηση ενός πακέτου δανεισμού που θα έχει ως εγγύηση ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν παγώσει και φυλάσσονται στο αποθετήριο Euroclear στο Βέλγιο. Ωστόσο, η Ρωσία έχει απειλήσει με νομικές ενέργειες σε περίπτωση υλοποίησης του σχεδίου, ενώ το Βέλγιο έχει εκφράσει επιφυλάξεις, φοβούμενο ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη νομική ευθύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες άσκησαν πιέσεις προς την ΕΚΤ, προκειμένου να λειτουργήσει ως «δίχτυ ασφαλείας» για το δάνειο, παρέχοντας εγγυήσεις.

Η Λαγκάρντ, πάντως, εμφανίστηκε κατηγορηματική: «Δεν μπορείτε να περιμένετε από εμένα να επικυρώσω έναν μηχανισμό που θα ισοδυναμούσε με νομισματική χρηματοδότηση. Αυτό είναι απολύτως προφανές», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Politico