Πρόταση-ΕΥΔΑΠ-στη-ΡΑΑΕΥ-για-τις-αυξήσεις-στα-τιμολόγια-νερού

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει μετά από την με αριθμό 212/19.05.2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1054/05.06.2025 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής:

1. Υποβολή πρότασης στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο (2025-2029) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5037/2023 και της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο της από 18.12.2025 συνεδρίασής του, αποφάσισε την υποβολή πρότασης προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) για τον καθορισμό των τιμολογίων των υπηρεσιών ύδατος, τα οποία θα εγκριθούν με απόφαση πενταετούς ισχύος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12Α του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), το οποίο εισήχθη με το άρθρο 11 του Ν. 5037/2023.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης σχετικά με τον προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους των υπηρεσιών ύδατος για τα έτη της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου, βάσει των ετήσιων συνιστωσών υπολογισμού που ορίζονται στο άρθρο 4 και το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω πρόταση πρόκειται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Διευκρινίζεται ότι η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. είναι αρμόδια για τον τελικό προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κατά συνέπεια για τον καθορισμό των νέων τιμολογίων της.

2. Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το 2024

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2024, που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024), εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό, στις 28.11.2025, χωρίς επιφύλαξη, με θέμα έμφασης που αναφέρεται σε ερώτημα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως προς την υποχρέωση καταχώρισης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη Δήλωση Περιουσιολογίου Ε9 της Εταιρείας.

3. Υπολογισμός πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων χρήσεων 2020-2023

Σε συνέχεια της από 27 Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) για το 2019, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπέβαλε για το 2024 τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυψε συνολική επιβάρυνση ύψους 1,90 εκατ. ευρώ περίπου.

Αναφορικά με τις ανέλεγκτες από το Κ.Ε.ΜΕ.Φ. χρήσεις, 2020, 2021, 2022 και 2023, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προχώρησε σε σχηματισμό πρόσθετης εκτιμώμενης επιβάρυνσης για φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, ύψους 3,72 εκατ., €, 2,38 εκατ. €, 2,61 εκατ. € και 1,39 εκατ. € αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία είχε σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 2,4 εκατ. περίπου η οποία περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις.