Πόσο θα στοιχίσει φέτος στους Έλληνες το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Πού καταγράφονται διψήφιες αυξήσεις

Από 111,97 έως 160,03 ευρώ θα κυμανθεί φέτος το κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων), σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Το κόστος εμφανίζεται αυξημένο από 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024.

Στο πλαίσιο της έρευνας του ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με key-informers της αγοράς, οι τιμές τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κτλ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Όπως διευκρινίζεται από το Ινστιτούτο, το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους ακόλουθους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Οι τιμές συγκριτικά με πέρυσι – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε σχέση με πέρυσι καταγράφονται στο αρνί (+18,2%), στο μοσχάρι (+16,7%) και στην κατεψυγμένη γαλοπούλα (+11%).

Αντίθετα μειωμένες είναι φέτος οι τιμές στις ντομάτες (-4,5%), στο ελαιόλαδο (-4%) και στα μήλα (-2,4%).

- ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ

Οι διακυμάνσεις σε Βαρβάκειο – σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα