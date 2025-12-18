Σκέρτσος-για-Ζωή-μετά-την-επίθεση-στη-σύζυγό-του:-Αδίστακτη-και-βαθιά-κυνική,-στοχοποιεί-μη-πολιτικά-πρόσωπα

Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπολύει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με αφορμή όσα –όπως αναφέρει– ειπώθηκαν χθες στην προανακριτική επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στοχοποίησε τη σύζυγό του, επαναφέροντας για δεύτερη φορά συκοφαντία που έχει ήδη ανακληθεί με δημόσια συγγνώμη ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου από την εφημερίδα «Αυγή», η οποία την είχε αρχικά διακινήσει.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος σημειώνει ότι εξήγησε «καλόπιστα» το ζήτημα, όμως –όπως υποστηρίζει– η κυρία Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε να αναδιατυπώσει και «σκοπίμως» ανακύκλωσε ισχυρισμούς που, κατά τον ίδιο, «έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν», καταγγέλλοντας την εμπλοκή «μη πολιτικών προσώπων» στη μεταξύ τους πολιτική αντιπαράθεση.

Δείτε απόσπασμα από το χθεσινό επεισόδιο στη Βουλή:

Παράλληλα, ανεβάζει τους τόνους σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, χαρακτηρίζοντας την κ. Κωνσταντοπούλου «αδίστακτη» και «βαθιά κυνική» και υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπεί «με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας», καθώς –όπως αναφέρει– πρακτικές της «αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή». Επιπλέον, την κατηγορεί ότι «εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους» και ότι, πλέον, μπορεί «βάσιμα» να υποστηρίξει «και από προσωπική πείρα» πως διαθέτει «τεκμήριο αναξιοπιστίας σε οτιδήποτε ισχυρίζεται για οποιονδήποτε».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Επικρατείας την περιγράφει ως «πολιτικό που καμώνεται την αντισυστημική ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος», ενώ επεκτείνει την κριτική του σε επιλογές και θέσεις της, αναφέροντας –μεταξύ άλλων– ότι στο «ιδιωτικής χρήσης κόμμα» της «επιλέγει να τοποθετήσει ως βουλευτή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή χωρίς ψήφους, τον σύζυγό της» και ότι πρότεινε «ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της».

Κλείνοντας, επανέρχεται στο χθεσινό επεισόδιο, σημειώνοντας ότι «δεν τα έβαλε με μένα τον πολιτικό αντίπαλο», αλλά με τη σύζυγό του, κάτι που χαρακτηρίζει «δειλία», για να καταλήξει ότι «είμαι απέναντι της» όπως, όπως γράφει, «κάθε άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία και την ελευθερία».

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη. Λάσπη που εκτοξεύει απολύτως συνειδητά, φτάνοντας στο σημείο να εμπλέκει τα μέλη των οικογενειών των πολιτικών της αντιπάλων και, στην περίπτωσή μου, τη γυναίκα μου.

Με την χυδαία και παντελώς αναιτιολόγητη επίθεση προς τη σύζυγό μου, επανέφερε – για δεύτερη φορά – μια συκοφαντία σε βαρος της που έχει ήδη ανακληθεί με διατύπωση δημόσιας συγγνώμης, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, από την εφημερίδα «Αυγή» που την είχε αρχικά διακινήσει.

Παρότι καλόπιστα της το εξήγησα, όχι μόνο αρνήθηκε να αναδιατυπώσει, αλλά σκοπίμως ανακύκλωσε τις συκοφαντίες που έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν.

Το ότι επιλέγει να στοχοποιήσει συνειδητά (και ενώ γνωρίζει το ψεύδος) μη πολιτικά πρόσωπα, αποκαλύπτει ότι είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική, αλλά και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας. Οι παγιωμένες πρακτικές της αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι το ενδιαφέρον της για τη θεσμική λειτουργία της Πολιτείας είναι υποκριτικό, καθώς σε κάθε ευκαιρία εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους.

Μπορώ, πλέον, βάσιμα να υποστηρίξω και από προσωπική πείρα ότι διαθέτει τεκμήριο αναξιοπιστίας σε οτιδήποτε ισχυρίζεται για οποιονδήποτε, είτε εντός πολιτικής είτε εκτός.

Μιλάμε για μια πολιτικό που καμώνεται την αντισυστημική ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος.

Είναι το ίδιο πρόσωπο που στο ιδιωτικής χρήσης κόμμα της -μια και σε κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ο αυταρχισμός της- επιλέγει να τοποθετήσει ως βουλευτή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή χωρίς ψήφους, τον σύζυγό της και να προτείνει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της.

Είναι η δήθεν υπέρμαχος των ευαλώτων και των γυναικείων δικαιωμάτων που όμως επιλέγει με τον πλέον κυνικό τρόπο να υπερασπίζεται ως δικηγόρος βιαστές γυναικών, να παρεμποδίζει με νομικά τερτίπια την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και να αμείβεται ταυτόχρονα από αυτούς.

Είναι, τέλος, η μόνη πολιτικός της σκοτεινής περιόδου του 2015 που επιμένει στην έξοδο της χώρας από το ευρώ, που θα οδηγούσε σε εξαθλίωση πρωτίστως τους φτωχούς και ευάλωτους συμπολίτες μας που δήθεν υπερασπίζεται.

Γεννήθηκε με προνόμια, μεγάλωσε με προνόμια, χρησιμοποιεί τα προνόμια για να μεταχειρίζεται βάναυσα αθώους ανθρώπους. Χθες στην προανακριτική τη γυναίκα μου. Δεν τα έβαλε με μενα τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτό ειναι δειλία και δεν είναι η πρώτη φορά.

Χθες το βράδυ αποδείχθηκε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ορρωδεί. Ποτέ και προ ουδενός. Προσωπικά, όπως και κάθε άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία και την ελευθερία, είμαι απέναντι της.»



Το επεισόδιο στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όλα συνέβησαν χθες στο κλείσιμο των εργασιών της εξεταστικής την Τετάρτη όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραμέρισε για μία ακόμα φορά κάθε φραγμό και, προκειμένου να κονιορτοποιήσει όσους βρέθηκαν απέναντί της, εκτόξευσε καταγγελίες για τους ίδιους, τις οικογένειες τους, τις συζύγους και γονείς.

Το κλίμα της Εξεταστικής θύμισε… ντεκαντάνς δικαστικό ριάλιτι, στο οποίο με την ανοχή του προεδρείου επιτράπηκε κάθε χτύπημα.

Οι διάλογοι της εξέτασης του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είναι χαρακτηριστικοί:

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η σύζυγός σας τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών λόγω εκκρεμοτήτων που είχε

ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Έχετε πρόβλημα με την σύζυγό μου; Υπερασπίστρια των γυναικών είστε; Γίνεστε θύτης των γυναικών και πρέπει να σταματήσει. Την θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα.

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Έχει υπερασπιστεί βιαστή τεσσάρων γυναικών, έχει επιθέτει στη Συρεγγέλα. Ρωτάτε τον υπουργό για την γυναίκα του; Μια ερώτηση δεν έχετε κάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΠΟΥΛΟΥ: Είστε συκοφάντης!

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Και εσείς σεξίστρια.

ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα. Σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες. Συγγνώμη θα ζητήσετε;

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιον;

ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Σε μένα, στην σύζυγό μου.

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Μισεί τις γυναίκες.

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι βέβαια!

ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έλαβε και η εφημερίδα Αυγή και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Ανακυκλώνετε ψεύδη που έχουν διαψευστεί. Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές.

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ : Ώπα! Ώπα! Να το πάρει πίσω.

ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει μια εκκρεμότητα και προνομιακή μεταχείριση. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά.

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας.

Λ.ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ: Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Η ξεφτίλα της δεν έχει όρια. Άλλος είναι

ΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Απαράδεκτη είστε και μας κουνάτε το δάχτυλο.

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την υπόθεση Γεωργιάδη με τον βιασμό παιδιών από τη Μολδαβία την γνωρίζετε ή όχι;

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέχρι τέλους, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να επισημαίνει ότι οι βουλευτές της ΝΔ σκέφτονται να καταθέσουν μήνυση και αγωγή στην κα Κωνσταντοπούλου και εκείνη να απαντά ότι για κάθε αγωγή που δέχεται, θα κάνει τρεις αγωγές στον πρωθυπουργό.

Ο κ. Λαζαρίδης μάλιστα διάβασε μήνυμα που του ήρθε στο messenger, το οποίο έγραφε: «Τι σιχαμερό ερπετό είσαι ρε που τα βάζεις με την Κωνσταντοπούλου; Να κοιμηθείς το βράδυ και να σε βρουν κρύο το πρωί και σκ@@α στον τάφο σου». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισε να φωνάζει, ρωτώντας τον κ. Λαζαρίδη αν της το χρεώνει, με τον εισηγητή της ΝΔ να λέει ότι δεν το χρεώνει σε κανέναν, αλλά θα πράξει τα δέοντα.

Η παράνομη βιντεοσκόπηση

Παράλληλα με τις καταγγελίες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για σχέση της Πλεύσης Ελευθερίας με ΜΚΟ, Μακάριος Λαζαρίδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου επιδόθηκαν σε σφοδρό καβγά, με κατηγορίες για παράνομη βιντεοσκόπηση.