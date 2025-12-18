Σχεδόν σε τριετές χαμηλό τα επιτόκια της BoE στο 3,75% – Μείωση 25 μ.β.

Σε μείωση των επιτοκίων της προχώρησε η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) με «ψαλίδι» 25 μβ, ωθώντας το κόστος δανεισμού της σε σχεδόν τριετές χαμηλό στο 3,75% από 4%.

Σε μείωση των επιτοκίων της προχώρησε η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England) με «ψαλίδι» 25 μονάδες βάσης, ωθώντας το κόστος δανεισμού σε σχεδόν τριετές χαμηλό στο 3,75% από 4%. Η εννεαμελής επιτροπή νομισματικής πολιτικής (MPC) της ΒοΕ ψήφισε την Πέμπτη με 5-4 ψήφους υπέρ της περικοπής στο 3,75%, αποχαιρετώντας το 2025 με 4η κίνηση.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ευρέως τη μείωση επιτοκίων σε μια περίοδο άτονων οικονομικών δεδομένων, εξασθένισης της αγοράς εργασίας και πρόσφατης αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Παρ’ όλα αυτά, η ψηφοφορία ήταν οριακή, με τον Διοικητή της ΒοΕ, Άντριου Μπέιλι, να διαμηνύει ότι ο πληθωρισμός, στο 3,2% τον Νοέμβριο, εξακολουθεί να απέχει πολύ από τον στόχο του 2%.

Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού συνιστά καλά νέα για τους Βρετανούς καταναλωτές που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, ενώ οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η ΒοΕ θα μπορούσε να μειώσει εκ νέου τα επιτόκιά της στις αρχές του 2026, εάν τα μακροοικονομικά δεδομένα συνεχίσουν να επιτρέπουν περισσότερο περιθώριο ελιγμών. Ωστόσο, υπάρχουν επιφυλάξεις σε αυτές τις προβλέψεις.

«Περαιτέρω χαλάρωση φαίνεται σαφώς πιθανή και μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου», εκτίμησε ο Άλανς Μονκς, επικεφαλής οικονομολόγος της JP Morgan για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το τρέχον βασικό σενάριο της JP Morgan είναι για δύο ακόμη μειώσεις τον Μάρτιο και τον Ιούνιο, με το κόστος δανεισμού να υποχωρεί στο 3,25% σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.

«Οι υψηλές προσδοκίες για τους μισθούς για το 2026 κάνουν την ΒοΕ επιφυλακτική, αλλά εάν η εικόνα εκεί μαλακώσει, τότε θα μπορούσε να συνεχίζει την πορεία της σταδιακής χαλάρωσης της νομισματικής της πολιτικής και να ανοίξει το παράθυρο για μια νέα μείωση επιτοκίων ακόμα και στην προσεχή συνεδρίασή της μέσα στον Φεβρουάριο», συμπλήρωσε.