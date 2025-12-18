Σύνοδος-Κορυφής:-Στόχος-μια-συμφωνία-έως-το-τέλος-του-2026-για-το-νέο-Δημοσιονομικό-Πλαίσιο

Την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για το νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο έως το τέλος του 2026, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028, κατέδειξε η συζήτηση των ηγετών.

Την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) έως το τέλος του 2026, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028, κατέδειξε η συζήτηση που είχαν σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής.

Σύνοδος Κορυφής: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τη Διεύρυνση της ΕΕ

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ένας από τους κύριους στόχους της συζήτησης ήταν να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, βάσει των προτάσεων της Επιτροπής και συμφώνησαν να εργαστούν για μια συμφωνία έως το τέλος του 2026, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Συμφωνήθηκε, κατά τον ίδιο αξιωματούχο, ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν με βάση τη νέα αρχιτεκτονική, η οποία εκσυγχρονίζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα, ορισμένα σημαντικά ζητήματα παραμένουν προς επίλυση κατά τη διάρκεια περαιτέρω εργασιών (γεωργία, ρόλος των περιφερειών, συνοχή, ταμείο ανταγωνιστικότητας, ίδιοι πόροι…).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέρχεται στο θέμα σε τακτική βάση. Η επόμενη συζήτηση για το ΠΔΠ προβλέπεται για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

